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Киев через Facebook выразил Москве протест, обидевшись на "нежелательных" канадских украинцев

12 июля 2019, 12:54  •  151 • Политика
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев".
Украинский МИД тут же поспешил прокомментировать это в своем Facebook.
"Выражаем протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании "нежелательной" деятельности всемирного конгресса украинцев", - написано в посте.
Примечательно то, что далее в сообщении украинская сторона с гордостью подчеркивает, что рада такому решению с российской стороны, потому что "Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.

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