Киев через Facebook выразил Москве протест, обидевшись на "нежелательных" канадских украинцев

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев".

Украинский МИД тут же поспешил прокомментировать это в своем Facebook.

"Выражаем протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании "нежелательной" деятельности всемирного конгресса украинцев", - написано в посте.

Примечательно то, что далее в сообщении украинская сторона с гордостью подчеркивает, что рада такому решению с российской стороны, потому что "Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.