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Киев «частично запретит» украинцам получать денежные переводы из России и ЕС

15 апреля 2021, 14:40  •  173 • Украина
Правительство Украины одобрило положение, согласно которому местные власти получат исключительные полномочия в деле контроля над финансовой деятельностью граждан. По официальной информации, отныне все основные банки, работающие на Украине, будут обязаны информировать чиновников о «зарубежных поступлениях на счета и карточки местных жителей». «Под колпаком» уполномоченных служб окажутся транзакции из Российской Федерации, Польши, Чехии, Италии и Испании. Как утверждают независимые аналитики, это нововведение нанесет существенный удар не только по украинской экономике, но и по международному реноме Киева. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
Автором указанного положения выступил Национальный банк Украины — эксперты этой структуры в свое время сделали вывод о несопоставимости доходов и расходов рядовых украинских граждан.
«Странно, когда человек, не имеющий постоянного заработка, получает на свои кредитные карты или по текущим переводам сумму в 100 тыс. гривен (около 270 тысяч рублей. — Прим. ФАН), — говорится в документе финансистов НБУ. — Учитывая, что большинство наших сограждан не платят налоги в казну, подобные зачисления можно рассматривать как незаконные операции».
Комментируя журналистам основные пункты документа, заместитель руководителя украинского Нацбанка Ярослав Матузка заявил буквально следующее:
«Мы должны выяснять источники поступлений [средств], их характер и происхождение. Только после проведения соответствующей экспертизы принимать решение об их выдаче реципиенту».
На вопрос, какие именно транзакции в ближайшее время Украиной будут заморожены, Матузка не ответил.
Свое мнение по этому поводу в комментарии Федеральному агентству новостей выразил киевский экономист Борис Лищук.
«Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем будут блокированы до 30% денежных переводов и других видов транзакций из Российской Федерации, — отметил он. — Именно таким образом Киев заявит об усилении своей «борьбы против финансовых диверсий Москвы». Далее украинские власти возьмутся за собственных заробитчан, трудящихся на предприятиях и в социальной сфере в странах Евросоюза. Совершенно очевидно, что уже завтра большинство украинских гастарбайтеров попросту не смогут перечислить свои честно заработанные деньги на карточки родных на Украине. О какой диверсии речь может идти в данном контексте?»
Ситуацию проясняют в Кабинете министров Украины.
«Необходимо сделать так, чтобы и отправители, и получатели денег в рамках украинского законодательства платили в казну полагающиеся налоги. В противном случае Киев оставляет за собой право частично запрещать подобные транзакции», — утверждается в правительственном документе.
А вот такая позиция вызывает недоумение даже у западных аналитиков.
«Насколько я знаю, только из ЕС украинские работники в общей сложности перечисляют до 10 млрд долларов ежегодно, — сказал корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — Из России сумма таких поступлений превышает 3 млрд. Введение даже частичных ограничений на эти поступления извне чреваты для Украины очередной экономической и даже политической катастрофой. Хочется верить, что упомянутые ограничения в силу не никогда вступят».
Уже вступили. Жителю Сумской области было отказано в получении перевода из РФ только на том основании, что тот не смог доказать свое родство с племянником, отправившим ему на Украину 15 тыс. рублей, а банковскую карту киевлянки заморозили лишь на том основании, что женщина пользовалась средствами, регулярно перечисляемыми из Италии.
«В обоих случаях украинцы обратились за помощью к адвокатам, но сколько еще людей столкнутся с похожими неприятностями?» — вопрошает социальный психолог Елена Мильто.
Во избежание новых эксцессов украинские гастарбайтеры разрабатывают новые схемы транзакций. Во Всемирной паутине сегодня можно встретить сообщения на манер «доставлю зарплату друга» и «привезу деньги в целости».
На этом фоне киевский «частичный запрет» в контексте денежных переводов выглядит бессмысленно.
Автор: Леонид Андросов

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