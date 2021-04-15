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Киев «частично запретит» украинцам получать денежные переводы из России и ЕС
15 апреля 2021, 14:40 • 173 • Украина
Правительство Украины одобрило положение, согласно которому местные власти получат исключительные полномочия в деле контроля над финансовой деятельностью граждан. По официальной информации, отныне все основные банки, работающие на Украине, будут обязаны информировать чиновников о «зарубежных поступлениях на счета и карточки местных жителей». «Под колпаком» уполномоченных служб окажутся транзакции из Российской Федерации, Польши, Чехии, Италии и Испании. Как утверждают независимые аналитики, это нововведение нанесет существенный удар не только по украинской экономике, но и по международному реноме Киева. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
Автором указанного положения выступил Национальный банк Украины — эксперты этой структуры в свое время сделали вывод о несопоставимости доходов и расходов рядовых украинских граждан.
Комментируя журналистам основные пункты документа, заместитель руководителя украинского Нацбанка Ярослав Матузка заявил буквально следующее:
На вопрос, какие именно транзакции в ближайшее время Украиной будут заморожены, Матузка не ответил.
Свое мнение по этому поводу в комментарии Федеральному агентству новостей выразил киевский экономист Борис Лищук.
Ситуацию проясняют в Кабинете министров Украины.
А вот такая позиция вызывает недоумение даже у западных аналитиков.
Уже вступили. Жителю Сумской области было отказано в получении перевода из РФ только на том основании, что тот не смог доказать свое родство с племянником, отправившим ему на Украину 15 тыс. рублей, а банковскую карту киевлянки заморозили лишь на том основании, что женщина пользовалась средствами, регулярно перечисляемыми из Италии.
Во избежание новых эксцессов украинские гастарбайтеры разрабатывают новые схемы транзакций. Во Всемирной паутине сегодня можно встретить сообщения на манер «доставлю зарплату друга» и «привезу деньги в целости».
На этом фоне киевский «частичный запрет» в контексте денежных переводов выглядит бессмысленно.
Автор: Леонид Андросов
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