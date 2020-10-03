Киев будет добиваться выдачи Януковича: Украинский прокурор раскрыл планы

Прокуратура Украины намерена добиваться от России экстрадиции украинского экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил руководитель группы прокуроров по делу бывшего украинского лидера Руслан Кравченко.

Речь идёт про дело о госизмене, которую якобы совершил Янукович. В январе 2019 года экс-глава Украины был заочно признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович называет дело против себя "политическим заказом" и заявляет о давлении на украинских судей, занимавшихся процессом.

В пятницу, 2 октября, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины. Отвечая на вопросы о том, будет ли Киев требовать от Москвы выдачи Януковича, глава группы прокуроров по делу ответил утвердительно.

"Будем", - цитирует его слова "РИА Новости".

Напомним, что Янукович был свергнут с поста президента Украины в результате госпереворота 2014 года. Вооружённые радикалы и националисты силой захватили правительственные здания, вынудив опального президента бежать из страны.