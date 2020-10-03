Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил...
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
Главная / Политика

Киев будет добиваться выдачи Януковича: Украинский прокурор раскрыл планы

03 октября 2020, 14:50  •  141 • Политика
Украина потребует от России выдать Януковича, заявил глава группы украинских прокуроров по делу свергнутого президента. Каким образом Киев намерен это осуществить, не уточняется.
Прокуратура Украины намерена добиваться от России экстрадиции украинского экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил руководитель группы прокуроров по делу бывшего украинского лидера Руслан Кравченко.
Речь идёт про дело о госизмене, которую якобы совершил Янукович. В январе 2019 года экс-глава Украины был заочно признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович называет дело против себя "политическим заказом" и заявляет о давлении на украинских судей, занимавшихся процессом.
В пятницу, 2 октября, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины. Отвечая на вопросы о том, будет ли Киев требовать от Москвы выдачи Януковича, глава группы прокуроров по делу ответил утвердительно.
"Будем", - цитирует его слова "РИА Новости".
Напомним, что Янукович был свергнут с поста президента Украины в результате госпереворота 2014 года. Вооружённые радикалы и националисты силой захватили правительственные здания, вынудив опального президента бежать из страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
02 октября 2020, 23:15
"Хотели бы убить, убили бы": Познер указал Навальному на неувязочку
02 октября 2020, 23:15
Россия поддержала контрсанкционный удар Белоруссии по ЕС
03 октября 2020, 01:05
Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "русском следе"
03 октября 2020, 01:05
Литва не планирует отзывать посла в Белоруссии, несмотря на пинок из Минска
03 октября 2020, 13:00
В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премье...
03 октября 2020, 05:40
В СНБО заявили о планах пригласить на Украину американские базы
03 октября 2020, 01:05
Новый польско-шведский союз против России
03 октября 2020, 04:45
Пытаются найти крайних? Ливан потребовал арестовать русских по делу о взрыве в Бейрут...
03 октября 2020, 01:05
Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
27 сентября 2020, 21:20
"Спасибо Михаилу Сергеевичу": Сатановский объяснил, почему РФ бессильна в карабахском конфликте
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
27 сентября 2020, 21:20
Европа взбунтовалась на фоне "приговора Зеленскому". Но резкие слова пришлось взять обратно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.