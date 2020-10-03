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Киев будет добиваться выдачи Януковича: Украинский прокурор раскрыл планы
03 октября 2020, 14:50 • 141 • Политика
Украина потребует от России выдать Януковича, заявил глава группы украинских прокуроров по делу свергнутого президента. Каким образом Киев намерен это осуществить, не уточняется.
Прокуратура Украины намерена добиваться от России экстрадиции украинского экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил руководитель группы прокуроров по делу бывшего украинского лидера Руслан Кравченко.
Речь идёт про дело о госизмене, которую якобы совершил Янукович. В январе 2019 года экс-глава Украины был заочно признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович называет дело против себя "политическим заказом" и заявляет о давлении на украинских судей, занимавшихся процессом.
В пятницу, 2 октября, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины. Отвечая на вопросы о том, будет ли Киев требовать от Москвы выдачи Януковича, глава группы прокуроров по делу ответил утвердительно.
Напомним, что Янукович был свергнут с поста президента Украины в результате госпереворота 2014 года. Вооружённые радикалы и националисты силой захватили правительственные здания, вынудив опального президента бежать из страны.
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