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Киев бравирует нарушением Минских соглашений - Грызлов
24 ноября 2021, 22:20 • 116 • Политика
Киев открыто бравирует нарушением Минских соглашений, но Запад этого предпочитает не замечать. Такое заявление в среду сделал постоянный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам очередного заседания.
Он отметил, что Киев даже не пытается скрывать свои военные преступления и нарушения взятых на себя обязательств.
- рассказал Грызлов журналистам.
Постпред обратил внимание, что Запад по-прежнему предпочитает закрывать глаза на бесчинства украинского союзника. Так, например, глава СММ ОБСЕ Чевик заявил, что в Донбассе не было зафиксировано полётов украинского беспилотника турецкого производства "Байрактар", хотя ранее Киев сам сообщил о применении дрона и даже выложил видеозапись нанесения удара.
Украинская делегация, в свою очередь, на встрече контактной группы проигнорировала призыв ДНР и ЛНР немедленно вернуться к исполнению Минских соглашений.
Отметим, что слово "вернуться" здесь не совсем уместно, поскольку Украина никогда и не начинала исполнять взятые на себя обязательства. Она продолжает бойкотировать "Минск-2" с момента подписания этого документа экс-президентом страны Петром Порошенко в 2015 году.
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