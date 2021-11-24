Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в т...
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
Главная / Политика

Киев бравирует нарушением Минских соглашений - Грызлов

24 ноября 2021, 22:20  •  116 • Политика
Киев открыто бравирует нарушением Минских соглашений, но Запад этого предпочитает не замечать. Такое заявление в среду сделал постоянный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам очередного заседания.
Он отметил, что Киев даже не пытается скрывать свои военные преступления и нарушения взятых на себя обязательств.
Украинская власть перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещённых Минскими соглашениями боевых БПЛА,
- рассказал Грызлов журналистам.
Постпред обратил внимание, что Запад по-прежнему предпочитает закрывать глаза на бесчинства украинского союзника. Так, например, глава СММ ОБСЕ Чевик заявил, что в Донбассе не было зафиксировано полётов украинского беспилотника турецкого производства "Байрактар", хотя ранее Киев сам сообщил о применении дрона и даже выложил видеозапись нанесения удара.
Украинская делегация, в свою очередь, на встрече контактной группы проигнорировала призыв ДНР и ЛНР немедленно вернуться к исполнению Минских соглашений.
Отметим, что слово "вернуться" здесь не совсем уместно, поскольку Украина никогда и не начинала исполнять взятые на себя обязательства. Она продолжает бойкотировать "Минск-2" с момента подписания этого документа экс-президентом страны Петром Порошенко в 2015 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





116
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене"
24 ноября 2021, 03:40
Уход Байдена под музыку не оставил Захарову равнодушной. Народ подсказал варианты песен
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: &q...
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Н...
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже на...
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
21 ноября 2021, 18:30
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
18 ноября 2021, 20:25
Оправдания из МИД Германии: Россия "просто не приняла"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.