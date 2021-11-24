Киев бравирует нарушением Минских соглашений - Грызлов

Киев открыто бравирует нарушением Минских соглашений, но Запад этого предпочитает не замечать. Такое заявление в среду сделал постоянный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам очередного заседания.

Он отметил, что Киев даже не пытается скрывать свои военные преступления и нарушения взятых на себя обязательств.

Украинская власть перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещённых Минскими соглашениями боевых БПЛА,

- рассказал Грызлов журналистам.

Постпред обратил внимание, что Запад по-прежнему предпочитает закрывать глаза на бесчинства украинского союзника. Так, например, глава СММ ОБСЕ Чевик заявил, что в Донбассе не было зафиксировано полётов украинского беспилотника турецкого производства "Байрактар", хотя ранее Киев сам сообщил о применении дрона и даже выложил видеозапись нанесения удара.

Украинская делегация, в свою очередь, на встрече контактной группы проигнорировала призыв ДНР и ЛНР немедленно вернуться к исполнению Минских соглашений.

Отметим, что слово "вернуться" здесь не совсем уместно, поскольку Украина никогда и не начинала исполнять взятые на себя обязательства. Она продолжает бойкотировать "Минск-2" с момента подписания этого документа экс-президентом страны Петром Порошенко в 2015 году.