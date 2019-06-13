Kiev больше нет: В США уничтожили привычное название столицы Украины

Посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый попросил совет США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе. Участники совета инициативу украинца поддержали и уничтожили привычное название столицы Украины.

Теперь слова Kiev как названия столицы Незалежной в международной базе больше нет. Его заменили на Kyiv. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне. И даже запустило новый хештег #KyivNotKiev.

Там же уточняется, что все необходимые изменения в официальных базах внесут 17 июня, то есть в следующий понедельник.

В самом посольстве решение смены названия Киева считают "чрезвычайно важным" и надеются, что это позволит сменить официальное название украинской столицы и в международных организациях, и в аэропортах по всему миру.