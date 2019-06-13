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Kiev больше нет: В США уничтожили привычное название столицы Украины

13 июня 2019, 10:09  •  39 • Политика
Теперь в международной базе больше нет слова Kiev. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне. В США уничтожили привычное название столицы Украины и заменили его с Kiev на Kyiv. Изменения в официальные базы внесут 17 июня.
Посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый попросил совет США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе. Участники совета инициативу украинца поддержали и уничтожили привычное название столицы Украины.
Теперь слова Kiev как названия столицы Незалежной в международной базе больше нет. Его заменили на Kyiv. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне. И даже запустило новый хештег #KyivNotKiev.
Там же уточняется, что все необходимые изменения в официальных базах внесут 17 июня, то есть в следующий понедельник.
В самом посольстве решение смены названия Киева считают "чрезвычайно важным" и надеются, что это позволит сменить официальное название украинской столицы и в международных организациях, и в аэропортах по всему миру.
Фото: facebook/ukr.embassy.usa

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