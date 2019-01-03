«Киев боится правды»: как украинский провайдер исключил из сети два канала за «пропаганду» в пользу России

Один из крупнейших на Украине провайдеров «Ланет» исключил из своей сети телеканалы NewsOne и «Макси TV» («НАШ»). Данное решение поставщик услуг объяснил завершением срока договоров и «пропагандой» в пользу России. Между тем в NewsOne выразили несогласие с данным решением и обратились в Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания с просьбой о проверке «Ланета» и применения к нему наказания. В Госдуме РФ указали, что подобные меры в отношении условно оппозиционных СМИ говорят о желании Киева взять под полный контроль информационное пространство Украины. Как добавили эксперты, украинские журналисты подвергаются большой опасности в своей работе.

Украинский телеканал NewsOne обратился к главе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко с просьбой проверить провайдера «Ланет», который входит в десятку крупнейших в стране, на предмет соблюдения законодательства.

В своём обращении представители телеканала также требуют применения санкций к поставщику услуг, предусмотренных статьёй 72 закона Украины «О телевидении и радиовещании».

«В частности, действие заключённого соглашения заканчивается только через год — 31 декабря 2019 года. До этого времени «провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги». Своими действиями компания нарушила часть 1 статьи 638 и часть 1 статьи 651 Гражданского кодекса Украины», — подчеркнули в NewsOne.

В компании также отметили, что решение «Ланет» чисто политическое, поскольку на Украине началась избирательная кампания перед президентскими выборами.

«Нас блокировали радикалы, за закрытие телеканала голосовали депутаты, теперь таким образом нас хотят лишить возможности доносить вам правду», — говорится в обращении NewsOne на сайте.

Напомним, что 31 декабря 2018 года «Ланет» объявил об исключении из своей сети телеканалов NewsOne и «Макси TV» («НАШ»).

«С 1 января 2019 года трансляция телеканалов NewsOne и «Макси TV» («НАШ») в сети кабельного телевидения (как аналогового, так и цифрового), а также в сервисе онлайн-телевидения «Ланет.TV» будет прекращена в связи с окончанием срока действия договоров на право ретрансляции, а также со случаями нарушения законодательства со стороны телеканалов, которые происходили на протяжении 2018 года», — говорилось в сообщении.

Одно из нарушений NewsOne связано, в частности, с передачами телеканала, которые якобы содержат «популяризацию или пропаганду» органов государственной власти России.

«Относительно канала «Макси TV» также была применена санкция «оглашение предупреждения» из-за несоблюдения условий лицензии (изменение программной концепции и логотипа). Помимо этого Нацсовет отказал телеканалу в переоформлении лицензии», — указано в обращении провайдера.

Заметим, что оба телеканала связаны с народным депутатом Украины, главой партии «Наши» Евгением Мураевым.

«Журналист на Украине — самая опасная профессия»

На протяжении последних лет наблюдается ситуация с постепенной локализацией информационного пространства Украины. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Здесь ограничение действует в отношении телеканалов, интернета и возможности журналистов свободно высказываться на тему России в тех форматах, которые существуют на действующих украинских телеканалах», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

По его словам, «новый виток в наступлении на право доступа к информации граждан Украины» связан с тем, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо поднять свой рейтинг.

«А сделать это можно только через монополизацию информационного пространства и ограничение возможности других точек зрения звучать на просторах Украины. Особенно если это касается России, которая имеет своё мнение... о происходящем в Донбассе, что принципиально расходится с тем, как эти события пытаются представить украинским гражданам те СМИ, которые отражают точку зрения господина Порошенко», — заключил Новиков.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, указал, что любые ограничения в доступе к средствам массовой информации связаны с нежеланием дать населению возможность узнать правду в преддверии выборов.

«Если на Украине прекращают трансляцию каналов, значит, они боятся правды. Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — сказал Джабаров в беседе с RT.

Политолог Александр Асафов также подчеркнул, что действующий украинский лидер сделает всё, чтобы монополизировать информационное пространство в преддверии выборов. При этом условно оппозиционным СМИ придётся столкнуться с приостановкой своей деятельности и необходимостью преодолевать сложности для осуществления дальнейшего вещания.

Эксперты также полагают, что некоторым СМИ, возможно, придётся «полностью переформатировать свой контент для того, чтобы он соответствовал абсурдным требованиям украинского государства и пропаганды».

«Это запрет на русскоязычное вещание, тщательный анализ на предмет симпатий в сторону России или критики, пусть и самой лёгкой, Петра Порошенко. Конечно, чем ближе выборы, тем тщательнее к этому будут относиться. И мы увидим, как ещё не один главный редактор и прочие сотрудники таких СМИ будут вынуждены покидать Украину, уезжая за рубеж ради личной безопасности. Ничего удивительного в этом нет. Журналист на Украине — самая опасная профессия. Там её представители подвергаются гораздо большему риску, чем если бы они работали в горячих точках. Отношение нынешнего Киева к журналистам уже не раз и не два становилось поводом для обсуждения в Европе», — заявил Асафов RT.

Наряду с этим добавим, что Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, созданных на постоянной основе в России. Депутат Верховной рады, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил намерение обжаловать в суде данное решение. При этом в Москве отметили, что в Киеве таким образом лишили украинских граждан одного из основных демократических прав.

«Решение о ликвидации всех избирательных участков на территории России противоречит 71-й статье Конституции Украины, которая гарантируют избирателям право на всеобщее свободное волеизъявление. Кроме того, ликвидация участков нарушает и Всемирную декларацию прав человека», — цитирует РИА Новости члена ЦИК России Евгения Шевченко.