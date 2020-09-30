Киев боится называть Лукашенко "незаконно избранным". Поэтому появился новый план

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что теперь на официальном уровне Киев намерен не называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

В официальном обращении украинские представители будут называть Лукашенко лишь по имени и фамилии (вероятно, и по отчеству). Забавно, что конкретный вопрос о наименовании министру задали в ходе брифинга. Мол, как быть после того как 5 ноября прежний срок Лукашенко истечёт:

"Официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал Кулеба.

Ещё смешнее, что Киев принял решение не использовать формулировки, которые будут указывать, что Александр Лукашенко - "незаконно избранный, нелегитимный президент", о чём также сообщил Кулеба. Итак, что в сухом остатке? Киев пока не знает, как лучше действовать в белорусском деле. По всей видимости, после того как стало ясно о провокации с русскими гражданами в Белоруссии (помните, то самое дело "33 богатырей" - якобы "вагнеровцев", задержанных в Минске), Украина не будет предпринимать резких шагов. С другой стороны, и показать приверженность так называемой европейской позиции тоже нужно... Поэтому и появился такой суррогат в виде "просто имени и фамилии" для Лукашенко.