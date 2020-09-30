|
Киев боится называть Лукашенко "незаконно избранным". Поэтому появился новый план
30 сентября 2020, 16:15 • 46 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в официальном общении Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Александр Лукашенко якобы "незаконно избранный, нелегитимный президент". Другими словами, Киев боится называть Лукашенко "незаконно избранным", но кое-какой план у Незалежной всё же есть...
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что теперь на официальном уровне Киев намерен не называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии.
В официальном обращении украинские представители будут называть Лукашенко лишь по имени и фамилии (вероятно, и по отчеству). Забавно, что конкретный вопрос о наименовании министру задали в ходе брифинга. Мол, как быть после того как 5 ноября прежний срок Лукашенко истечёт:
"Официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал Кулеба.
Ещё смешнее, что Киев принял решение не использовать формулировки, которые будут указывать, что Александр Лукашенко - "незаконно избранный, нелегитимный президент", о чём также сообщил Кулеба. Итак, что в сухом остатке? Киев пока не знает, как лучше действовать в белорусском деле. По всей видимости, после того как стало ясно о провокации с русскими гражданами в Белоруссии (помните, то самое дело "33 богатырей" - якобы "вагнеровцев", задержанных в Минске), Украина не будет предпринимать резких шагов. С другой стороны, и показать приверженность так называемой европейской позиции тоже нужно... Поэтому и появился такой суррогат в виде "просто имени и фамилии" для Лукашенко.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 16:55
|
28 сентября 2020, 07:25
|
24 сентября 2020, 14:30
|
24 сентября 2020, 02:35
|
26 сентября 2020, 18:45
|
28 сентября 2020, 16:35
|
25 сентября 2020, 01:30