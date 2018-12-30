″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″: На Украине судят Михаила ″Гиви″ Толстых

СМИ сообщили о том, что на Украине судят известного ополченца Донбасса Михаила ″Гиви″ Толстых. Уголовное дело уже передано в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. В Сети эту новость встретили едкими замечаниями в адрес украинских властей, заявив, что ″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″.

На Украине готовится к рассмотрению уголовное дело убитого в результате теракта Героя Донбасса - судят Михаила ″Гиви″ Толстых. Как сообщает ″Радио Свобода″, рассмотрение по существу назначено на 29 января следующего года.

Судилище над мертвым пройдет в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области. Как уточняется, против легендарного ″Гиви″ состряпано сразу несколько статей обвинения. В их числе ″Создание террористической группы или террористической организации″, ″Теракт″, ″Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны″, ″Незаконное лишение свободы или похищение человека″. Ну и в довершение всего Михаила Толстых обвиняют в ″нарушении законов и обычаев войны″.

В Сети судебные разборки против Гиви вызвали гневную реакцию и едкие замечания. Большинство из них непечатные.

″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″, - заявили в соцсетях.

"Ну что ж, значит, для них "Гиви" не погиб. Спите и бойтесь", - пишут интернет-пользователи.

Напомним, Михаил ″Гиви″ Толстых погиб 8 февраля в Донецке в результате теракта. Однако спустя два месяца, 30 марта, появилась информация о том, что его вызвали на заседание в качестве обвиняемого. Сообщение об этом появилось в издании ″Урядовый курьер″. Через неделю коллегия судей вернула уголовное производство гособвинению, указав на сообщение СБУ о смерти "Гиви". Но при этом официального подтверждения от службы безопасности Незалежной на тот момент не было.