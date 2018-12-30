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″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″: На Украине судят Михаила ″Гиви″ Толстых

30 декабря 2018, 19:39  •  101 • В мире
СМИ сообщили о том, что на Украине судят известного ополченца Донбасса Михаила ″Гиви″ Толстых. Уголовное дело уже передано в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. В Сети эту новость встретили едкими замечаниями в адрес украинских властей, заявив, что ″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″.
На Украине готовится к рассмотрению уголовное дело убитого в результате теракта Героя Донбасса - судят Михаила ″Гиви″ Толстых. Как сообщает ″Радио Свобода″, рассмотрение по существу назначено на 29 января следующего года.
Судилище над мертвым пройдет в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области. Как уточняется, против легендарного ″Гиви″ состряпано сразу несколько статей обвинения. В их числе ″Создание террористической группы или террористической организации″, ″Теракт″, ″Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны″, ″Незаконное лишение свободы или похищение человека″. Ну и в довершение всего Михаила Толстых обвиняют в ″нарушении законов и обычаев войны″.
В Сети судебные разборки против Гиви вызвали гневную реакцию и едкие замечания. Большинство из них непечатные.
″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″, - заявили в соцсетях.
"Ну что ж, значит, для них "Гиви" не погиб. Спите и бойтесь", - пишут интернет-пользователи.
Напомним, Михаил ″Гиви″ Толстых погиб 8 февраля в Донецке в результате теракта. Однако спустя два месяца, 30 марта, появилась информация о том, что его вызвали на заседание в качестве обвиняемого. Сообщение об этом появилось в издании ″Урядовый курьер″. Через неделю коллегия судей вернула уголовное производство гособвинению, указав на сообщение СБУ о смерти "Гиви". Но при этом официального подтверждения от службы безопасности Незалежной на тот момент не было.
Ну что ж, значит, и для них "Гиви" не погиб. Спите и бойтесь
— Вырос в УССР (@nvdvornikov) 30 декабря 2018 г.

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