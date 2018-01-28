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Киев боится, что Москва может использовать творчество Цоя и Высоцкого "против Украины"
28 января 2018, 15:54 • 202 • Политика
На Украине пояснили слова об "опасности" творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого
Стало известно, что директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил, что он имел в виду, когда говорил об опасности музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.
На своей странице в Facebook Вятрович написал, что не призывал запрещать творчество. "Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону, - написал Вятрович. - Я их не призываю запрещать. Но их имена могут использовать в целях Москвы".
Напомним, ранее сообщалось, что Вятрович выступал с призывами к украинцам - "опасаться творчества Высоцкого и Цоя". Он назвал их "опасными щупальцами русского мира". Его призыв послужил поводу к многочисленным дискуссиям. Пользователи соцсетей осудили Вятровича за его высказывания.
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