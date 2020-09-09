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Киев арестовал все летавшие в Крым самолеты

09 сентября 2020, 17:00  •  52 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Постигнет ли подобная участь поезда и пароходы, не уточняется
Украина "арестовала" 65 российских самолетов, которые совершали рейсы на Крымский полуостров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры мифической АР Крым, базирующейся в Херсоне.
"По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова", – вещают украинцы в телеграм-канале.
Отмечается, что расследованием дела занимается главное управление СБУ в Крыму, также сидящее в Херсоне.
Производство возбуждено из-за якобы нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда и выезда с российского полуострова.
По данным виртуального украинского ведомства, в Крым осуществляют регулярные пассажирские рейсы около 40 авиакомпаний РФ.
Как подчеркнули авторы телеграм-канала издания "Украина.ру", теперь киевскому режиму осталось "заманить" российские лайнеры на территорию Незалежной.
Херсонская прокуратура пока остановилась на самолетах. Будут ли подвергнуты аресту российские пароходы и поезда, пока не известно.

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