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Киев арестовал имущество российской компании на 3,8 млн долларов

21 марта 2018, 17:39  •  46 • В России

Министр юстиции Украины Павел Петренко радостно отчитался об исполнении поручения премьер-министра Владимира Гройсмана взыскать штраф, наложенный украинским судом на корпорацию «Газпром» за якобы монопольное положение на рынке. Сумма украденного украинскими властями у российской компании составила 100 млн гривен – 3,8 млн долларов США.

- Мы уже изъяли часть средств — все, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен, - заявил министр. И объяснил, что Минюст требует от «Газпрома» еще 6 млрд. долларов штрафа по этому судебному решению, но на территории Незалежной больше никакого имущества у «Газпрома» нет, зато у Киева в этом вопросе есть «хорошие перспективы в других странах».

На самом деле украинцам опять дурят голову. Никаких денег в бюджет страны пока не поступило, и вряд ли там их от этих действий прибавится. Все, что смогли изъять – это акции и прочее имущество компаний «Газпром сбыт Украина», «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита». Мало того, что эти ценные бумаги надо еще превратить в деньги, продать, а нормальная компания десять лет подумает, прежде чем свяжется с нынешними властями Украины, чтобы потерять репутацию добросовестного приобретателя. Их даже под залог кредита не возьмет никакой банк. Так еще и есть некая тонкость в том, что это - совместные предприятия «Газпрома» с украинскими компаниями. И украинский Минюст фактически парализовал работу этих СП, украинских же компаний.

Для Киева не стал препятствием тот факт, что судебное разбирательство далеко не закончено. В отличие от «Газпрома» он не стал ждать судьбы апелляции, а фактически украл имущество российской компании, польстившись на «мелочишко». Понятно, что Киеву очень хочется и очень надо разозлить Россию, вынудить Москву нанести военный удар, но этого Порошенко с компанией не дождутся.

Непонятно другое - почему многие представители российского бизнеса до сих пор питают какие-то иллюзии в отношении Украины, не прекращая свой бизнес там. Торгуют, производят. Неужели ничему не научили истории с украинскими «дочками» российских банков»? И вот сейчас – с активами «Газпрома». Когда «крупняк» российского бизнеса закончится, возьмутся и за средних, и за мелких. Потому что им там денег очень хочется. И немедленно. Лучше копеечку сейчас, чем сто рублей через год. Именно такое мышление. В среду Кабмин Украины единогласно в одностороннем порядке разорвал программу экономического сотрудничества с Россией, несмотря на то, что до сих пор именно Россия является крупнейшим торговым партнером Незалежной. Программа, которая, кстати, предусматривала взаимную защиту инвестиций.

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