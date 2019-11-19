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Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнорировала нападение курдов
19 ноября 2019, 09:09 • 11 • В мире
Группа курдов напала на российскую военную полицию на севере Сирии, забросав камнями и "коктейлями Молотова" броневик "Тайфун". Агрессивно настроенные жители северных районов Сирии пытались даже наносить удары по корпусу бронемашины с помощью кувалды.
Ролики с нападением публикуют очевидцы в Facebook. Об этом также сообщает турецкое агентство EHA MEDYA.
Кроме камней, в российский патруль военной полиции, идущий колонной по населённому пункту, впервые были брошены бутылки с зажигательной смесью. Один из "коктейлей Молотова" попал в борт российского броневика "Тайфун".
К нападению на российский патруль боевики привлекли молодёжь, в том числе девушек и детей. Однако, как следует из видео, машина пережила атаку без каких-либо утрат – смесь просто прогорела и потухла, а броневик продолжил свой путь.
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