Кибервойна с Россией: конец всему или шапочка из фольги? • 125 • Аналитика





Эмблема кибервойск США





Несколько слов об истории создания. Понятно, что создавался этот Киберком исключительно в оборонительных целях от хакерских атак со стороны плохих стран. Плохие, понятное дело, это Иран, Китай, Россия и прочие Северные Кореи.



Денег на это дело было потрачено, как всегда в Америке. Отобрали у военных целую базу в форте Мид и вбабахали в проект больше 500 миллиардов долларов. А так как дело это насквозь нужное и необходимое одновременно, то 2018 году президент США повысил структуру в статусе до уровня, равного прочим восьмью командованиям. То есть банда хакеров была уравнена в правах с командованием, ведающим ядерными ракетами.



Руководит этим командованием генерал Пол Накасоне, тот самый, что руководит АНБ. По совместительству.



Ну и вот, теперь в феврале этого года президент Трамп выдал Киберкомандованию карт-бланш на проведение самостоятельных операций. Раньше решение о нанесении кибератаки должен был принимать президент, теперь хватает компетенции генерала Накасоне.







Мир замер…



Однако отойдем от голливудского сценария, в котором хакеры могут пришибить весь мир, просто полчаса побарабанив по клавишам ноутбуков.



На самом деле, в действительности все обстоит немного не так. И, собственно, у нас речь пойдет не о том, как кибербойцы будут расправляться со всеми инакомыслящими, а… как они будут отрабатывать потраченные на них деньги. И, соответственно, отчитываться за них.



Ибо речь идет даже не о деньгах. О суммах.



Действительно, прошло почти 10 лет и 500 миллиардов долларов. Надо бы и отчет дать в том, насколько эффективно были потрачены эти миллиарды.



И вот Киберком начал демонстрировать свои возможности.



Атака ГЭС Гури в Венесуэле, хоть и погрузила большую часть страны во мрак, кибератакой как таковой уже считаться не может. Ну какая это «кибер» атака, если по объектам энергоструктуры работали вполне себе реальные лица?









А уж если быть честными до конца, то согласно вот этой схеме, была отрублена физическим методом (диверсия) одна из трех главных линий (желтая на схеме) энергоснабжения. Две остальные отрубились из-за перегруза, не выдержав. А оставшуюся без рабочей нагрузки ГЭС отключила уже внутренняя автоматика, которая сработала просто прекрасно.



Хакеры при чем?



Я не знаю, как можно дистанционно воздействовать на пульт управления муфтой генератора через интернет. И все консультанты (оба), которых я привлек к этому вопросу, покрутили пальцем у виска.



И я с ними согласен, учитывая, в каком состоянии находится все энергетическое хозяйство в Венесуэле. Если посмотреть вдумчиво, на него через интернет не надо воздействовать, оно такого слова не знает. И разваливается само, поскольку, сколько помню, там вечно кризис и с деньгами напряг.















Идем дальше. Дальше у нас был весьма масштабный сбой Аргентины и Уругвая. Плюс зацепило соседей, Бразилию и Парагвай. Почти 50 миллионов человек отлучили от света цивилизации.



Уругвайские специалисты официально утверждают, что причина срабатывания автоматики находится за пределами их страны.



Скажем так, это удобно. Хакеры, кибербойцы, они такие. Как ниндзя – неуловимые и смертоносные. А так как они неуловимые, то на них весьма легко списать все. И итоги выборов в США, и аварию в Венесуэле. И блэкаут в Аргентине.



Главное – правильно подключить что? СМИ!



Вообще, конечно, прямых доказательств на «работу» кибербойцов из американской структуры, нет. И, по-видимому, у бойцов с подтверждением своих успехов так себе дело обстоит.



Выручила работа акул пера из «New York Times». В своей статье издание честно и открыто рассказало об активизации попыток США взять под контроль посредством взлома энергетическую систему России. Разоблачила, понимаешь, коварную работу американских кибербойцов, которые к тому времени методично вели киберподкопы под всю энергосистему России.



Можно спросить, а чего это вдруг «New York Times» так погано поступила? Сам Трамп назвал их действия «актом предательства некогда великой газеты». Чем, собственно, подтвердил все изложенное на самом высшем уровне.



А оказывается, в «New York Times» побаиваются, что кибербойцы, которых вывели из подчинения президента, почуяв волю и бесконтрольность, накиберделают чего-то такого, за что от русских реально прилетит. И не кибернетически, а с помощью нормальной такой ракеты. Ибо посягательство на безопасность такой страны, как Россия, может караться вполне себе приличной ядерной плюхой.



В общем, те СМИ, которые должны были отработать свое, дружно взвыли на тему того, что Первая Мировая Кибервойна началась. И дальше будут отключения электричества, систем безопасности, светофоров и холодильников с «Кока-колой». В общем, мир погрузится в полный хаос и кошмар.



На самом деле просто стоит задуматься вот над каким вопросом: а насколько реальны сценарии голливудских боевиков, где эти самые кибервоины колочением клавиатур вызывают катаклизмы всепланетного характера?



Хорошо, есть терминал, который управляет защитой той же АЭС. Но простите (я был в машинном зале такого замечательного комплекса), ему подключение к интернету совершенно не нужно! Он, терминал, на то и терминал, чтобы работать со своими датчиками напрямую, отправляя данные на сервер диспетчерской службы. Но и ему интернет ни к чему!



Вообще, любое такое заведение, будь то АЭС, ГЭС, завод (у нас в городе есть заводик синтетического каучука, если что – полгорода снесет на «раз»), нефтеперерабатывающий комплекс – да, они все сегодня управляются с помощью компьютеров. Которые, естественно, соединяются в локальные сети.



Но это совершенно не значит, что к каждой из точек этой сети можно получить доступ извне. Я про банки уже молчу. Там все еще печально в плане безопасности.



И если сети или терминалы, отвечающие за внутреннюю безопасность, не подключенные к интернету за полной ненадобностью, внимание, вопрос: через что кибербойцы будут осуществлять вход в эту сеть? Через шнур питания, по-видимому.



Конечно, совсем иной расклад, если есть мешок долларов и человек из команды, работающей в этой сети. Тогда да, никакая защита не спасет. И будет все именно так: взорвут все изнутри.



Но простите, ишак, груженный золотом, брал города эффективнее армий еще лет 500 тому назад, если не больше.



Тогда при чем тут бойцы Киберкома?



Что-то подсказывает, что не зря в Штатах подняли такой шум вокруг этого дела. Видимо, полмиллиарда долларов тоже придется списать, поскольку успехи кибербойцов явно не очень выглядят. А электорат… А электорату расскажут какую-нибудь красивую сказку, что Киберком, так круто себя показавший в Венесуэле и Аргентине, будет снова взят под контроль президентом.



И все дружно начнут бояться страшных и неуловимых кибербойцов.



Помните, в Украине были такие «Тени»? Рвали мосты, уничтожали полевых командиров, сносили опоры ЛЭП и так далее? И обходились «Тени» в значительно меньшие суммы, нежели Киберком. А эффективность была ничуть не ниже.



Так что да, шапочка из фольги – наше все в защите от Киберкома.



Говорят, что нас ожидают очень непростые и тяжелые времена. Созданное в 2009 году Кибернетическое командование вооруженных сил США (USCYBERCOM) перешло к активным внешним операциям.Несколько слов об истории создания. Понятно, что создавался этот Киберком исключительно в оборонительных целях от хакерских атак со стороны плохих стран. Плохие, понятное дело, это Иран, Китай, Россия и прочие Северные Кореи.Денег на это дело было потрачено, как всегда в Америке. Отобрали у военных целую базу в форте Мид и вбабахали в проект больше 500 миллиардов долларов. А так как дело это насквозь нужное и необходимое одновременно, то 2018 году президент США повысил структуру в статусе до уровня, равного прочим восьмью командованиям. То есть банда хакеров была уравнена в правах с командованием, ведающим ядерными ракетами.Руководит этим командованием генерал Пол Накасоне, тот самый, что руководит АНБ. По совместительству.Ну и вот, теперь в феврале этого года президент Трамп выдал Киберкомандованию карт-бланш на проведение самостоятельных операций. Раньше решение о нанесении кибератаки должен был принимать президент, теперь хватает компетенции генерала Накасоне.Мир замер…Однако отойдем от голливудского сценария, в котором хакеры могут пришибить весь мир, просто полчаса побарабанив по клавишам ноутбуков.На самом деле, в действительности все обстоит немного не так. И, собственно, у нас речь пойдет не о том, как кибербойцы будут расправляться со всеми инакомыслящими, а… как они будут отрабатывать потраченные на них деньги. И, соответственно, отчитываться за них.Ибо речь идет даже не о деньгах. О суммах.Действительно, прошло почти 10 лет и 500 миллиардов долларов. Надо бы и отчет дать в том, насколько эффективно были потрачены эти миллиарды.И вот Киберком начал демонстрировать свои возможности.Атака ГЭС Гури в Венесуэле, хоть и погрузила большую часть страны во мрак, кибератакой как таковой уже считаться не может. Ну какая это «кибер» атака, если по объектам энергоструктуры работали вполне себе реальные лица?А уж если быть честными до конца, то согласно вот этой схеме, была отрублена физическим методом (диверсия) одна из трех главных линий (желтая на схеме) энергоснабжения. Две остальные отрубились из-за перегруза, не выдержав. А оставшуюся без рабочей нагрузки ГЭС отключила уже внутренняя автоматика, которая сработала просто прекрасно.Хакеры при чем?Я не знаю, как можно дистанционно воздействовать на пульт управления муфтой генератора через интернет. И все консультанты (оба), которых я привлек к этому вопросу, покрутили пальцем у виска.И я с ними согласен, учитывая, в каком состоянии находится все энергетическое хозяйство в Венесуэле. Если посмотреть вдумчиво, на него через интернет не надо воздействовать, оно такого слова не знает. И разваливается само, поскольку, сколько помню, там вечно кризис и с деньгами напряг.Идем дальше. Дальше у нас был весьма масштабный сбой Аргентины и Уругвая. Плюс зацепило соседей, Бразилию и Парагвай. Почти 50 миллионов человек отлучили от света цивилизации.Уругвайские специалисты официально утверждают, что причина срабатывания автоматики находится за пределами их страны.Скажем так, это удобно. Хакеры, кибербойцы, они такие. Как ниндзя – неуловимые и смертоносные. А так как они неуловимые, то на них весьма легко списать все. И итоги выборов в США, и аварию в Венесуэле. И блэкаут в Аргентине.Главное – правильно подключить что? СМИ!Вообще, конечно, прямых доказательств на «работу» кибербойцов из американской структуры, нет. И, по-видимому, у бойцов с подтверждением своих успехов так себе дело обстоит.Выручила работа акул пера из «New York Times». В своей статье издание честно и открыто рассказало об активизации попыток США взять под контроль посредством взлома энергетическую систему России. Разоблачила, понимаешь, коварную работу американских кибербойцов, которые к тому времени методично вели киберподкопы под всю энергосистему России.Можно спросить, а чего это вдруг «New York Times» так погано поступила? Сам Трамп назвал их действия «актом предательства некогда великой газеты». Чем, собственно, подтвердил все изложенное на самом высшем уровне.А оказывается, в «New York Times» побаиваются, что кибербойцы, которых вывели из подчинения президента, почуяв волю и бесконтрольность, накиберделают чего-то такого, за что от русских реально прилетит. И не кибернетически, а с помощью нормальной такой ракеты. Ибо посягательство на безопасность такой страны, как Россия, может караться вполне себе приличной ядерной плюхой.В общем, те СМИ, которые должны были отработать свое, дружно взвыли на тему того, что Первая Мировая Кибервойна началась. И дальше будут отключения электричества, систем безопасности, светофоров и холодильников с «Кока-колой». В общем, мир погрузится в полный хаос и кошмар.На самом деле просто стоит задуматься вот над каким вопросом: а насколько реальны сценарии голливудских боевиков, где эти самые кибервоины колочением клавиатур вызывают катаклизмы всепланетного характера?Хорошо, есть терминал, который управляет защитой той же АЭС. Но простите (я был в машинном зале такого замечательного комплекса), ему подключение к интернету совершенно не нужно! Он, терминал, на то и терминал, чтобы работать со своими датчиками напрямую, отправляя данные на сервер диспетчерской службы. Но и ему интернет ни к чему!Вообще, любое такое заведение, будь то АЭС, ГЭС, завод (у нас в городе есть заводик синтетического каучука, если что – полгорода снесет на «раз»), нефтеперерабатывающий комплекс – да, они все сегодня управляются с помощью компьютеров. Которые, естественно, соединяются в локальные сети.Но это совершенно не значит, что к каждой из точек этой сети можно получить доступ извне. Я про банки уже молчу. Там все еще печально в плане безопасности.И если сети или терминалы, отвечающие за внутреннюю безопасность, не подключенные к интернету за полной ненадобностью, внимание, вопрос: через что кибербойцы будут осуществлять вход в эту сеть? Через шнур питания, по-видимому.Конечно, совсем иной расклад, если есть мешок долларов и человек из команды, работающей в этой сети. Тогда да, никакая защита не спасет. И будет все именно так: взорвут все изнутри.Но простите, ишак, груженный золотом, брал города эффективнее армий еще лет 500 тому назад, если не больше.Тогда при чем тут бойцы Киберкома?Что-то подсказывает, что не зря в Штатах подняли такой шум вокруг этого дела. Видимо, полмиллиарда долларов тоже придется списать, поскольку успехи кибербойцов явно не очень выглядят. А электорат… А электорату расскажут какую-нибудь красивую сказку, что Киберком, так круто себя показавший в Венесуэле и Аргентине, будет снова взят под контроль президентом.И все дружно начнут бояться страшных и неуловимых кибербойцов.Помните, в Украине были такие «Тени»? Рвали мосты, уничтожали полевых командиров, сносили опоры ЛЭП и так далее? И обходились «Тени» в значительно меньшие суммы, нежели Киберком. А эффективность была ничуть не ниже.Так что да, шапочка из фольги – наше все в защите от Киберкома. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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