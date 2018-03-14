Киберугрозы - это не шутка: Посольство России потребовало от Лондона объясниться за угрозы кибератак

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Диппредставительство России отправило МИД Великобритании официальный запрос по поводу провокационных высказываний ряда политиков.

Посольство России в Великобритании потребовало от Министерства иностранных дел страны объяснений по поводу угроз Лондона осуществить кибератаки против Москвы. Соответствующая информация была размещена на странице российского представительства Twitter.

В заявлении дипломатов говорится, что Россия крайне серьезно относится к угрозам нарушения свой кибербезопасности. В связи с этим в российском МИД крайне обеспокоены откровенными угрозами Лондона осуществить против России кибератаку. Посольство требует от МИД Великобритании подробных объяснений на этот счет.

"Посольство официально запросило у МИД разъяснений относительно угроз осуществления кибератаки, озвученных в парламенте и в СМИ", - говорится в заявлении.

Напомним, что угрозы осуществления интернет-атак против России среди других были озвучены в парламенте Великобритании в связи с делом об отравлении шпиона-перебежчика и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Официальное расследование инцидента еще очень далеко от завершения, однако британские официальные лица уже заочно обвинили во всем Россию.