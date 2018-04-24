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Киберучения НАТО: Берилия vs. Кримзония
24 апреля 2018, 19:24 • 19 • Аналитика
С 23 по 27 апреля Центр передового опыта по сотрудничеству в области киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллинне (Эстония) превратится в место проведения учений Locked Shields 2018 («Сомкнутые щиты»), крупнейших международных киберучений, во время которых имитируется почти реальный киберудар, с которым участникам предстоит справиться.
В пресс-релизе на официальном сайте НАТО рассказывается, что «ежегодные учения Locked Shields – это уникальная возможность для специалистов в области кибербезопасности отработать на практике защиту компьютерных систем и критически важной инфраструктуры в условиях мощной кибератаки».
Как и всегда, руководство альянса пытается донести до посетителей сайта мысль, что НАТО проводит все учения исключительно для обеспечения безопасности и стабильности во всем мире. А все, кто с этим не согласен и пытается обвинить страны альянса в каких-то агрессивных намерениях, неправильно понимают смысл существования и деятельности НАТО. Заходите, мол, на наш сайт, там все написано.
Но сценарий учений разрушает эту картинку с цветочками и котятами:
Маленькое островное государство Берилия разорвало дипломатические отношения с Кримзонией, своим более крупным соседом и противником. После этого ситуация в стране ухудшилась. Кримзонское меньшинство устраивает уличные протесты в Берилии. Затем Берилия претерпевает серию кибератак, в результате чего теряет управление над своими дронами и единственной международной авиабазой.
Кримзонию обвиняют в агрессивных действиях в киберпространстве, хотя этому нет неопровержимых доказательств. Обессиленная кибератаками Берилия, недавний член НАТО, рассматривает все доступные ей варианты. Один из них – прибегнуть к Статье 5 Устава НАТО и призвать военный альянс к началу военных действий против Кримзонии.
Берилия и Кримзония – это вымышленные государства, так что такой сценарий – это всего лишь игра. Но сам факт того, что подобная ситуация – звучит абсолютно правдоподобно, доказывает актуальность учений Locked Shields.
В общем, организаторы учений призывают всех, кто прочитает это описание, поиграть в ассоциации: какие реальные страны могли бы скрываться под этими придуманными названиями? Насчет «крупного соседа» ни у кого, пожалуй, не возникнет сомнений. На роль Берилии, страны, где присутствует «кримзонское меньшинство», претендентов больше: все балтийские страны хорошо подходят.
Кстати, страна Берилия ежегодно фигурирует в «Сомкнутых щитах» как жертва кибератак, а вот конкретный противник в лице Кримзонии появляется на сцене впервые. Не будем строить догадки на счет того, случайно ли слово Crimsonia так созвучно со словом Crimea (Крым — англ.).
Это не единственная деталь, которая отличает Locked Shields 18 от его версий прошлых лет. В этом году в организации учений принимают участие вооруженные силы Финляндии и Военной академией вооруженных сил Швеции. Эти две страны продолжают придерживаться политики неприсоединения к военным блокам, разбивая мечты генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о союзничестве. Ведь тогда бы альянс получил почти полный контроль над Балтийским морем, а граница НАТО с Россией удлинилась бы на полторы тысячи километров.
Но Стокгольм и Хельсинки продолжают отстаивать свое право на нейтралитет. Несмотря на то, что прозападные политики в этих странах пытаются создавать поводы для русофобских настроений, действующие правительства прямо заявляют о том, что вступать в конфликты с Москвой они не собираются, а потому не видят необходимости присоединяться к Североатлантическому альянсу.
И, как показывает практика, эта позиция – самая выгодная. События последних месяцев наглядно показывают, что никаких особых прав у страны-члена НАТО нет, зато есть внушительный список обязанностей, часть из которых не прописана в Уставе альянса. Великобритания инсценирует отравление Сергея Скрипаля, обвиняет в этом Россию и жалуется Вашингтону, который заставляет своих европейских партнеров-рабов идти на обострение отношений с Кремлем, высылая российских дипломатов.
Что мешает лидерам НАТО повторить этот спектакль, но уже в киберпространстве? К тому же к концу этой недели сценарий уже будет отработан.
Автор: Виктор Зарецкий
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