Киберкамуфляж: как Microsoft напомнила о «российском вмешательстве» в преддверии промежуточных выборов в США

Microsoft заявила, что «связанные с российским правительством» хакеры создали несколько сайтов с именами, схожими с порталами сената США и двух республиканских организаций. Впрочем, в компании отмечают, что нет никаких свидетельств успешных кибератак с использованием этих доменов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал эти сообщения, отметив, что в них нет конкретики. Между тем эксперты считают, что тема «российского вмешательства» уже давно стала частью внутриполитической повестки и используется как демократами, так и республиканцами в борьбе за власть.

В Microsoft заявили, что компания выполнила решение суда по пресечению деятельности шести доменных имён, которые якобы были созданы группой хакеров Fancy Bears. Эту группу, которая также известна под именами Strontium и APT28, «связывают с российским правительством», говорится в опубликованном сообщении президента компании Брэда Смита.

В заявлении отмечается, что было создано шесть доменных имён, максимально схожих с сайтами двух консервативных организаций — Гудзонского института и Международного республиканского института, — а также сената США. Как правило, подобные «копии» используются для того, чтобы рассылать электронные письма от лица соответствующих организаций, в которых содержатся ссылки на вредоносные программы. Пользователи, получившие такие письма, видят знакомый адрес отправителя и с большей долей вероятности переходят по ссылкам.

При этом в Москве уже ответили на эти обвинения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявления Microsoft не содержит конкретики.

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идёт речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем», — отметил Песков.

Между тем в Microsoft отмечают, что у них нет никаких свидетельств того, что эти сайты использовались для проведения каких-либо успешных хакерских атак. Кроме того, в компании не могут сказать, кто мог быть конечной целью предполагаемых кибератак с участием этих доменных имён.

globallookpress.com

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«Легитимная сфера ведения войны»

По мнению политического аналитика Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, киберпространство стало «легитимной сферой ведения войны», а потому нет ничего удивительного в том, что в преддверии промежуточных выборов звучат обвинения в адрес главного «противника» США — России.

«Киберпространство уже стало одной легитимных сфер ведения войны вместе с космическим пространством, так что нет ничего удивительного в том, что интернет-пространство продолжает в политической сфере привлекать всё больше внимания. Предположительно, будут и другие обвинения в адрес России в том, что она продолжает свою «агрессию» против США в сфере информационных технологий», — заявил собеседник RT.

Бышок также выразил сожаление, что те сферы, где Москва и Вашингтон могли бы взаимодействовать, используются для того, чтобы подогреть конфронтацию.

Между тем кандидат политических наук, американист Арег Галстян считает, что «российское вмешательство» уже стало сугубо внутреннеполитической темой США и не имеет непосредственного отношения к России.

«Российское досье или Russia Gate – это сегодня в Америке исключительно вопрос внутренний, он давно не имеет внешнеполитической окраски. Он используется фракционными группами, отдельными лицами, используется республиканцами как вопрос, в котором можно торговать своим президентом. Российскую тему раскрутили серьёзно, она стала неотделима от внутренний конъюнктуры», — пояснил Галстян.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Лучшая защита — это нападение

Между тем и президент США Дональд Трамп, и его советник по национальной безопасности Джон Болтон выразили уверенность, что в промежуточные выборы в США, которые намечены на осень 2018 года, намерены «вмешаться» не только Россия, но также и Китай, КНДР и Иран.

«Могу с уверенностью сказать, что возможное вмешательство со стороны Китая, Ирана и КНДР является серьёзным вопросом повестки обеспечения национальной безопасности и мы принимаем все необходимые меры. Не буду раскрывать деталей, однако на выборах 2018 года мы будем следить именно за этими странами», — заявил Болтон в эфире телеканала NBC.

При этом он подчеркнул, что для защиты процесса голосования будут использоваться не только оборонительные, но и наступательные кибероперации.

«Ведь мы не хотим войны в киберпространстве — мы хотим мира. Но чтобы его достичь, необходимо создать систему устрашения, чтобы наши противники, которые ранее осуществляли свои кибероперации, направленные против нас, или только готовят их сейчас, поняли, что, если они всё-таки решатся на атаку, они заплатят куда большую цену, чем если бы они воздержались», — подчеркнул Болтон.