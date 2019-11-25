Кибератаку на выборах в США могла организовать Украина - сенатор Кеннеди

Джон Кеннеди, сенатор-республиканец от штата Луизиана, выдвинул предположение, что ко взлому компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии США во время предвыборной гонки в 2016 году приложила руку Украина. Мысль сенатор озвучил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, сообщает ТАСС.

Внутренняя переписка НКДП, напоминает издание, была обнародована в дни предвыборной кампании в США организацией WikiLeaks. Это крайне негативно отразилось на популярности соперницы Трампа Хиллари Клинтон, кандидата от демократов. В итоге победил Трамп. Спецслужбы США утверждали, что сервер комитета взломали тогда русские хакеры, чтобы украсть и передать материалы WikiLeaks. Трамп не раз акцентировал на том, пишет ТАСС, что демократы предоставили сервер не властям США, а специалистам компании CrowdStrike, которая, по его убеждению, принадлежит "очень богатому украинцу".

В телеэфире сенатора Кеннеди спросили, кто стоит за кибератакой - Россия или Украина, каково его мнение? "Не знаю, - ответил он ведущему. - И вы не знаете. И никто из нас не знает". Но на реплику журналиста о том, что разведка США обвиняет в атаке Россию, сенатор ответил: "Верно. Но это также могла быть и Украина".

Кеннеди также высказался о заявлении Фионы Хилл, бывшего старшего директора по России в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, которое она озвучила в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса. В рамках разбирательства об импичменте Трампа она говорила, что версию о причастности Украины к влиянию на выборы в США распространяет Россия. "Я не утверждаю, что знаю, как все было, - цитирует ТАСС сенатора. - Я говорю, что Хилл имеет право на собственное мнение. Однако не было разрешено продемонстрировать ответные доказательства", - отметил Кеннеди.