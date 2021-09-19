Кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны - Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны.

По словам Памфиловой, половина из зафиксированных атак осуществлена с территории США. Источником 25% кибератак на сайт ЦИК является Германия, 10% - Россия, 5% - Китай.

"У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа", - заявила глава ЦИК во время дискуссии в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

Она добавила, что с таким объёмом кибератак Центральная избирательная комиссия раньше не сталкивалась.

Ранее сообщалось о скандале, случившемся в избирательном округе №201 Москвы. Там задержали наблюдателя с кипой бюллетеней, пытавшегося совершить вброс.