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Кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны - Памфилова
19 сентября 2021, 18:20 • 31 • Политика
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны.
По словам Памфиловой, половина из зафиксированных атак осуществлена с территории США. Источником 25% кибератак на сайт ЦИК является Германия, 10% - Россия, 5% - Китай.
"У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа", - заявила глава ЦИК во время дискуссии в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.
Она добавила, что с таким объёмом кибератак Центральная избирательная комиссия раньше не сталкивалась.
Ранее сообщалось о скандале, случившемся в избирательном округе №201 Москвы. Там задержали наблюдателя с кипой бюллетеней, пытавшегося совершить вброс.
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