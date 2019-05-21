Кибератаки, химоружие и вербовка детей: глава ФСБ рассказал о новых вызовах в борьбе с терроризмом

Спецслужбы государств СНГ выяснили, что террористические организации расширяют список доступных им методов совершения атак. В частности, речь идёт о применении химического оружия и биотоксинов. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Он отметил, что экстремисты всё чаще прибегают к кибератакам, а также занимаются вербовкой жён и детей боевиков, участвовавших в конфликте в Сирии. Бортников подчеркнул, что спецслужбы ведут работу по выявлению и ликвидации террористических ячеек и противодействуют распространению идеологии радикального ислама.

В Душанбе прошло заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. На открытии мероприятия выступил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Он рассказал о борьбе спецслужб с международным терроризмом. По его словам, сейчас террористы имеют возможность создавать химическое оружие и биотоксины.

«Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты», — сказал Бортников.

Кроме того, по его словам, террористы активно осваивают и киберпространство. Наращивая техническую оснащённость, они нацеливаются на дезорганизацию работы органов власти. В качестве потенциальных объектов своих атак они выбирают «жизненно важную и критическую инфраструктуру», отметил Бортников.

«Электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефония используются для масштабных рассылок ложных сообщений об угрозах совершения терактов», — отметил он.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Ресурсы террористов

Спецслужбам также удалось раскрыть планы террористов по привлечению к запрещённой деятельности ближайших родственников боевиков, которые возвращаются из Сирии и Ирака. По словам Бортникова, преступники намерены использовать не только вдов и жён, но и детей террористов.

«Нам известно о намерениях главарей международных террористических организаций использовать в своих целях вдов, жен и детей боевиков, массово возвращающихся в страны исхода. В этой среде необходимо вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов (терроризма. — RT)», — отметил Бортников.

При этом несмотря на то, что силы террористов были практически разгромлены на Ближнем Востоке, некоторые структуры ещё имеют потенциал для совершения атак, в том числе за счёт «поддержки зарубежных спонсоров».

«Крупные формирования джихадистов разбиты, но теперь они пытаются перегруппироваться в зонах, неподконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев», — подчеркнул глава ФСБ РФ.

Напомним, на юго-востоке Сирии существует зона, неподконтрольная правительственным войскам САР. В этой районе расположен лагерь беженцев Эр-Рукбан, а также находятся американские войска. Российская сторона неоднократно сообщала о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в этом лагере, где люди живут в антисанитарных условиях без необходимой медицинской помощи.

До сих пор существует территория, подконтрольная США. Американские военные не пускают туда правительственные войска САР даже с намерением передать всё необходимое для жителей лагеря «Эр-Рукбан», где беженцы содержатся в антисанитарных условиях, без должного питания и медицинской поддержки. Кроме того, Москва не раз призывала Вашингтон вывести свои силы из этой зоны, ликвидировать лагерь и позволить людям вернуться домой. Однако США не спешат идти на такой шаг.

Американские военные в Сирии.

AFP

Терроризм у границ СНГ

По словам Бортника, растёт приток террористов в Северную Африку и Юго-восточную Азию. При этом он подчеркнул, что около 5 тыс. исламистов сосредоточены на севере Афганистана, который граничит со странами СНГ.

«Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГ* «Вилайат Хорасан» уже сосредоточил около 5 тыс. боевиков. Значительную их часть составляют граждане стран СНГ, воевавшие в Сирии», — подчеркнул директор ФСБ РФ.

Они постепенно проникают через границу, в том числе с потоком беженцев и трудовых мигрантов, и вступают во взаимодействие с местной организованной преступностью. Таким образом, увеличиваются «потоки наркотиков, оружия и незаконной миграции». А доходы от этой незаконной деятельности, как пояснил Бортников, идут на восполнение ресурсов террористов. Кроме того, прибывшие из других стран боевики внедряются в национальные диаспоры и землячества, создают законспирированные ячейки, проводя идеологическую работу. Они вербуют новых членов террористических организаций, в основном из рядов молодежи, недовольной состоянием социальной сферы в своих странах, и мигрантов. После идеологической обработки их обучают террористической деятельности.

ФСБ, со своей стороны, разворачивает деятельность по раскрытию и пресечению деятельности подобных ячеек. Спецслужбы различных регионов активно взаимодействуют, проводя совместные оперативно-разыскные и фильтрационные мероприятиям в потоках мигрантов. Кроме того, в интернете ведётся борьба с идеологами терроризма. Совместно с органами внутренней безопасности ведётся работа по пресечению афганского наркотрафика и контрабанды оружия.

Антиисламский терроризм

Александр Бортник также рассказал о таком явлении, как антиисламский терроризм, когда агрессия преступников направлена на мирных мусульман.

По его оценке, в некоторых странах «годами не решаемый круг проблем стимулирует рост национализма и ксенофобии среди коренного населения, провоцируя агрессию в отношении мусульман».

«Его (терроризма. — RT) периодические всплески обусловлены негативными проявлениями, нарастающими в миграционной сфере, в том числе связанными с нежеланием приезжающих адаптироваться в принимающих странах, их вызывающим поведением и созданием этнических преступных группировок», — пояснил руководитель ФСБ России.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.