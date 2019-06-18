Кибератаки идут из США, а Трамп не в курсе? Раскрыта попытка захватить ТВ-каналы перед прямой линией с Путиным

Попытки DDoS-атак были не только за несколько дней до прямой линии с президентом, но и во время самого мероприятия в прошлом году.

"За несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом, - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - Вот, я могу констатировать этот факт. Таких проявлений много ".

Примечательно то, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Штаты.

"Это новое в этой истории", - добавил Песков.

Американские спецслужбы усилили атаки на Россию - NYT

Этот раз тоже не стал исключением в плане атак. Так, накануне, 17 июня, источник РИА Новости в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в России фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки.

"Вообще иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой, - говорит собеседник. – Речь идет также о транспорте, банковской сфере и энергетике".

Ранее, напомним, газета The New York Times сообщила о том, что американские спецслужбы усилили кибератаки на российские энергосистемы.

Журналисты уверяли, что уже на протяжении 3-х месяцев слышали о проведении кибератак от разных чиновников. И от тех, кто работает сегодня, и от тех, кто занимал свои посты ранее. Журналисты не сообщают имена.

"Энергетические сети под прицелом друг у друга"

Но акцентировали внимание читателей на том, что уже давно государства – и Россия, и США, "держат энергетические сети друг друга под прицелом". И прощупывают их на предмет уязвимости. В качестве примера, журналисты приводят случай, что в 2012 году, Штаты, мол, размещали в российской энергосети зондирующие программы.

По данным издания, именно теперь американская сторона перешла в решительное наступление. Так, журналисты сообщают, что США разместили в российских сетях "по-настоящему вредоносный код".

Ранее, отмечает The New York Times, публично об атаках не объявляли. При этом, ни для кого не секрет, что часть высокопоставленных американских чиновников уверены, кибератаки в адрес России нужны. Более того, надо было бы давно "усилить их интенсивность".

Как цитирует своих собеседников издание, это "логичный ответ на предупреждения спецслужб о возможных атаках России".

Впрочем, далеко не все настроены столь же категорично. Некоторые в интервью заявили о том, что подобные действия могут только все испортить, дав новый виток "холодной войне".

"Госизмена, враги народа, вранье": Трамп отрицает возможность кибератак

Журналисты пишут, что при всем этом, американский лидер мог быть вообще и не в курсе того, что происходит, так как его могли "не уведомлять об этом".

Дональд Трамп, прочитав статью, резко раскритиковал ее в своем Twitter. Так, он назвал изложенную в газете информацию ложью, действия газеты – госизменой, а журналистов – врагами народа.

"Только подумайте, загибающаяся New York Times только что написала, что США существенно повышают интенсивность кибератак на Россию, - пишет Трамп. - Это фактически госизмена со стороны некогда великой газеты, которая гонится за сенсацией - любой, даже если она вредит нашей стране. Коррумпированные СМИ нынче публикуют все что угодно. Они делают и говорят, что хотят - и даже ни на секунду не задумываются о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!"

Нарышкин объяснил, почему нападающие могут пострадать сами на "идеальном поле"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию, отметил, что сегодня Запад в целом рассматривает киберпространство как раз как место для поля боя. Вместо того, чтобы строить конструктивный и адекватный диалог, западные политики сооружают арену "борьбы".

Нарышкин подчеркивает, что Россия и Китай в глазах Запада – это конкуренты. Причем многие из западных партнеров уверены, киберпространство – это некое идеальное поле, чтобы вести войны.

"Хакерские атаки "гуманно" разрушают инфраструктуру стран", - пояснил Нарышкин.

Тем не менее он предупредил "смельчаков" о возможных разрушительных последствиях кибератак. Нападающие, уверен он, могут в первую очередь пострадать от своих нападок сами.

"Последствия ведения боевых действий в этой новой, еще не отрегулированной международным сообществом сфере могут быть непредвиденными и крайне разрушительными в том числе для самих нападающих", - цитирует ТАСС Нарышкина.

В марте этого года, напомним, о кибератаках сообщал российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, на Россию было совершено несколько миллионов кибератак.

"Они были сделаны с американской территории",- заявлял журналистам Антонов во время выступления в Стимсон-центре. - Никто не знает об этом, но это реальность".

Он также вопросил: "Должен я говорить сегодня, что США вмешиваются во внутренние дела России?".