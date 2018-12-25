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Кибер-атаке подвергся сайт, рассказавший о провокациях с человеческими жертвами на Украине
25 декабря 2018, 06:24 • 103 • В мире
Сайт Киберберкут кракнули после публикации на нём материалов о том, как Украина с западными партнёрами готовится к провокациям против России и ДЛНР
Хакеры-активисты из сообщества Киберберкут собрали информацию о провокациях в которых заинтересованы власти Киева, из источников близких к Минобороны Украины, министерствам обороны и военной разведки США и Великобритании, сотрудникам ЦРУ, АНБ, МИ-6, а также разведуправлениям ВМС США.
Эти материалы они разместили у себя на ресурсе cyber-berkut. ru. В данный момент сайт находится в состоянии кибер-атаки, его материалы не доступны.
Последнии данные, которые сообщила группирока Киберберкут, касались 3-х направлений в которых работает Киев и Запад для провокационных действий.
Это прорыв керченского фарватера тяжеловооруженными кораблями ВМФ Украины; организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины; организация украинскими спецслужбами ряда диверсий на территории, подконтрольной Украине.
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