Хьюстон, у нас проблема: США решили ввести свои COVID-паспорта, но столкнулись с одной трудностью

Власти США решили ввести свои COVID-паспорта, следуя примеру европейцев, однако тут же столкнулись с большим затруднением. Оказалось, что сертификаты о вакцинации ставят под угрозу конфиденциальность медицинских данных американцев. Хьюстон, у нас проблема.

В настоящий момент администрация президента работает вместе с крупными американскими компаниями, чтобы запустить данный проект. Разработкой непосредственно COVID-паспортов занимается американский Минздрав, а Белый дом координирует работу ведомств.

В Вашингтоне хотят создать приложение, поддерживающее QR-код, с помощью которого можно было бы "носить" сертификат о вакцинации в своём телефоне. Подобные приложения сегодня используются для того, чтобы загружать в смартфон посадочные талоны. У кого телефона нет, придётся распечатать сертификат на бумаге, пишет The Washington Post.

Однако тут сразу же возникла проблема, связанная с обнародованием конфиденциальных данных американцев. Чтобы решить эту проблему, правительство хочет разработать "невзламываемую" компьютерную систему и придумать такой дизайн сертификатов, который невозможно было бы подделать. Власти полагают, что COVID-паспорта вынудят американцев активнее прививаться, чтобы обеспечить себе свободу передвижения.

Примечательно, что вопрос со введением специальных сертификатов о вакцинации в настоящее время прорабатывает и Евросоюз. Брюссель рассчитывает ввести эти документы до 15 июля. Как заявил еврокомиссар Тьерри Бретон, авиакомпании будут требовать COVID-паспорта у пассажиров. В случае отсутствия сертификата они потребуют предъявить справку об отрицательном тесте на COVID-19.