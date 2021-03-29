Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
Главная / Политика

Хьюстон, у нас проблема: США решили ввести свои COVID-паспорта, но столкнулись с одной трудностью

29 марта 2021, 01:00  •  88 • Политика
Власти США решили ввести свои COVID-паспорта, следуя примеру европейцев, однако тут же столкнулись с большим затруднением. Оказалось, что сертификаты о вакцинации ставят под угрозу конфиденциальность медицинских данных американцев. Хьюстон, у нас проблема.
В настоящий момент администрация президента работает вместе с крупными американскими компаниями, чтобы запустить данный проект. Разработкой непосредственно COVID-паспортов занимается американский Минздрав, а Белый дом координирует работу ведомств.
В Вашингтоне хотят создать приложение, поддерживающее QR-код, с помощью которого можно было бы "носить" сертификат о вакцинации в своём телефоне. Подобные приложения сегодня используются для того, чтобы загружать в смартфон посадочные талоны. У кого телефона нет, придётся распечатать сертификат на бумаге, пишет The Washington Post.
Однако тут сразу же возникла проблема, связанная с обнародованием конфиденциальных данных американцев. Чтобы решить эту проблему, правительство хочет разработать "невзламываемую" компьютерную систему и придумать такой дизайн сертификатов, который невозможно было бы подделать. Власти полагают, что COVID-паспорта вынудят американцев активнее прививаться, чтобы обеспечить себе свободу передвижения.
Примечательно, что вопрос со введением специальных сертификатов о вакцинации в настоящее время прорабатывает и Евросоюз. Брюссель рассчитывает ввести эти документы до 15 июля. Как заявил еврокомиссар Тьерри Бретон, авиакомпании будут требовать COVID-паспорта у пассажиров. В случае отсутствия сертификата они потребуют предъявить справку об отрицательном тесте на COVID-19.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
28 марта 2021, 17:40
"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
28 марта 2021, 17:40
"Избушка-избушка, повернись к США задом!": Чешский дипломат поднял Байдена на смех
28 марта 2021, 17:40
Планировали устроить в Крыму геноцид: Расследование водной блокады привело в запрещённую организацию
28 марта 2021, 19:30
Журналисты не смогли поймать госсекретаря США на уловку с Байденом и Путиным
28 марта 2021, 19:30
Вашингтон пригрозил "агрессивной" Москве новыми санкциями
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2021, 22:10
«Любое возможное содействие»: Россия готова оказать помощь Египту в восстановлении ра...
28 марта 2021, 19:30
Команде Навального Навальный не нужен (Николай Стариков)
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
28 марта 2021, 21:20
В Роскосмосе ответили на слухи об уходе Рогозина: "Досужие выдумки"
29 марта 2021, 00:00
«Вашингтон может оказаться в очень сложной ситуации»: к чему может привести усиление ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
23 марта 2021, 22:10
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
23 марта 2021, 17:35
Не на Крым или Донбасс: Делягин назвал возможную дату нападения Украины на Россию
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
25 марта 2021, 20:55
Пять минут, которые решили всё: Стало известно, что сказал Мишустин принцу Чарльзу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.