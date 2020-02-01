Хвоя в пищу! Как прокормить население России в войну • 104 • Война

Сосновая хвоя. Просто удивительно, сколь много в ней всего ценного!

Каждый из нас видел сосновую, еловую, пихтовую хвою. На мой вкус, нет ничего лучше строевого бора на высоком берегу над рекой, и так, чтобы под соснами были одни папоротники — лес каменноугольного периода. Но это для отдыха, чтобы развести костерчик, сварить каши и наслаждаться длинными северными сумерками и теплом огня.



Для военных целей лучше всего густой ельник. Он предоставляет собой прекрасное укрытие от противника, даже оснащенного тепловизорами. Ельник укрывает от непогоды, от дождя и снега. Если обрубить несколько нижних веток, то получится импровизированная палатка, достаточно сухая и комфортная, чтобы поспать. В дождь или туман на еловых ветках достаточно воды, ее можно собрать и напиться. Ельник хорош для засад и обороны. Если противник решит его прочесать, можно ударить очередью почти в упор.







Но сейчас мы рассмотрим военно-хозяйственное использование хвои, которая представляет собой весьма неплохое пищевое и витаминное сырье.



Отвар сосновой хвои с незапамятных времен использовался в качестве витаминного средства, укрепляющего силы и предотвращающего цингу. Трудно сказать, когда и как открыли это свойство хвои. Во всяком случае, известно, что в XVII веке отвар хвои уже входит в обязательный комплект подножного корма для сибирских землепроходцев. Казаки в острогах заготовляли хвою и пили отвар, поскольку ржаной хлеб (основной продукт питания) все же был бедноват витаминами, а огородничество появилось несколько позднее.



Легко получаемый отвар хвои использовался и во время войны для борьбы с авитаминозом. Хвою заготовляли все госпитали, варили ее в больших баках и раздавали раненым. Отвар способствовал более быстрому заживлению ран и восстановлению после ранений. Раненые, бывало, жаловались на кислое варево, но его свойства были неоспоримы. Отвар хвои широко применялся и в блокадном Ленинграде, и партизанами, в общем, использовался очень широко.





Отвар сосновой хвои готовится легко и быстро

Можно было бы ожидать, что после войны исследования хвои и ее использование в пищевых целях будут продолжены, и этот легко доступный в наших условиях продукт войдет в комплект военно-хозяйственных мер. Но этого не произошло. Хвоя после войны рассматривалась почти исключительно как фармацевтическое сырье и кормовой продукт для животных. Во всяком случае, в весьма подробной книге Э.Д. Левина и С.М. Репяха «Переработка древесной зелени», изданной в 1984 году, хвоя рассматривается именно таким образом.



Хвойный сахар

При чтении этой книги у меня сложилось впечатление, что ее авторы самым старательным образом обходили один из наиболее интересных моментов — довольно высокое содержание в хвое сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы — до 6,5% от сухого веса). Книга вышла в серии «Промышленность — селу», и, думаю, что партийное руководство наказало ученым обходить эту тему, чтобы славные труженики села и лесного хозяйства не научились гнать чего доброго из хвои самогонку и не перепились вусмерть. Ресурсы хвои, как подсчитал ВНИИПИЭИлеспром, были колоссальны. По лесосеке начала 1980-х годов в РСФСР в год набиралось около 25 млн. тонн хвои, из них экономически доступные ресурсы составляли около 10 млн. тонн. При влажности в 50% и содержании сахаров до 6,5% (тут есть некоторые тонкости, о которых будет сказано ниже) запасы сахаров в экономически доступной хвое достигали 325 тысяч тонн, что дает теоретический выход 141,2 млн. литров абсолютного спирта, или 353 млн. литров водки. Что составило бы 11,9% к производству водки в СССР в 1980 году. Это, заметим, ресурсы, которые в основной массе просто бросались в лесу, сжигались на лесосеках, совершенно бесхозяйственно.





Просто удивительно, насколько мы бесхозяйственно относимся к своим ресурсам. В этом костерке сгорит примерно полмешка сахара

Что же касается общего количества ресурсов хвои в России, то эту цифру можно подсчитать приблизительно. Вес хвои деревьев хвойных пород составляет порядка 100 кг на кубометр древесины (для ели 152,5 кг), то есть сосна диаметром 30 см при высоте 20 метров будет иметь объем ствола 0,66 кубометров, а вес хвои составит 66 кг. Ель таких же размеров будет иметь объем ствола 0,68 кубометров и вес хвои 103 кг. Площадь хвойных лесов в России по учету 2015 года 510,5 млн. гектаров. Среднее количество деревьев на гектар — 2,5 тысячи штук. Итого, получается вес хвои в хвойных лесах России достигает колоссальных величин — 84 млрд. 232 млн. тонн. В ней содержится до 2,737 млрд. тонн сахаров.



Это все крайне приблизительные оценки, больше выражающие порядок цифр, чем более или менее точное количество. Но и они показывают колоссальный наличный ресурс пищевого сырья, который может пригодиться в военное время.



Тонкость заключается в том, что содержание сахара в хвое сильно колеблется по месяцам. Наибольшее содержание сахаров в ней зимой, в январе и феврале месяце, когда дерево запасает питательные вещества на зиму. Летом, напротив, содержание ее минимальное. Однажды я делал опыты по сбраживанию настоя сосновой хвои. Настой, конечно, забродил, но не слишком хорошо. Это неудивительно, поскольку я использовал летнюю хвою с низким содержанием сахаров. Зимней хвои у меня не было.



Хвоя зимней заготовки должна дать неплохой результат, если обрабатывать измельченную хвою в две стадии: отжимом сока для последующего упаривания (с получением сахарного концентрата для сбраживания, получения спирта и пищевых дрожжей) и замачивания отжатой хвои в горячей воде (также для сбраживания). Упаренный концентрированный хвойный сок может оказаться хорошим сахарно-витаминным концентратом, но это еще нужно проверить.



Белковый концентрат

Хотя авторы вышеназванной книги старались обходить тему пищевого использования хвои, тем не менее, кое-какие ценные сведения они дали. Анализ химического состава показал, что летняя хвоя, особенно в начале активного роста деревьев, то есть в мае-июне, содержит мало сахаров, но много белков с разнообразным аминокислотным составом.



В Сибирском технологическом институте был предложен способ получения белково-витаминного концентрата методом экстракции горячей водой при одновременном измельчении хвои. Из водного экстракта высаливанием получается белково-витаминный концентрат, который содержит 55% протеина, 12% клетчатки, 11% жира и 10% водорастворимых веществ. Выход концентрата составляет 80-90 кг на тонну сухого сырья. Иными словами, в суммарном весе хвои в лесах России имеется запас, притом постоянно обновляемый, порядка 208 млн. тонн протеина.







Средний человек потребляет порядка 60 граммов белков в сутки. Для прокормления белком всего населения России будет достаточно около 3,5 млн. тонн белковых продуктов, и для этого достаточно использовать 1,6% запасов белков, содержащихся в хвое.



Конечно, вряд ли хвойный белково-витаминный концентрат будет столь же хорош, как, скажем, яичный. Но в военное время выбирать не приходится. Сама возможность пополнить белковый рацион за счет сырья, исходно непищевого, имеет огромное значение. Вплоть до того, что, научившись делать пищевой белок из хвои, уже можно рассчитывать на то, чтобы устоять в затяжной тотальной войне, даже если традиционное животноводство и растениеводство окажутся ввергнутыми в сильный кризис. И в ядерной войне, в которой многие ценные пахотные и пастбищные угодья могут быть сильно радиоактивно заражены и надолго выведены из использования, этот метод получения пищевого белка может оказаться спасительным. Отдаленные лесные районы, в которых нет важных военных и экономических объектов и которые с наибольшей вероятностью не подвергнутся ни ядерным ударам, ни существенному радиоактивному заражению, могут стать источниками пищевого белка. Выбор между вариантами: помереть с голоду, лопать радиоактивную пшеницу или свинину или хвойный белковый концентрат, всё же довольно очевиден. К тому же, думается, возможно разработать технологию очистки хвойного белка от нежелательных примесей.



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Молодые побеги хвои, содержащие много белка и крахмала

Еще нужно добавить, что свежие хвойные побеги содержат много крахмала, до 25-30% от веса молодых побегов в июле. Добыть крахмал также не столь сложно. Растертые в пасту молодые побеги обрабатываются холодной водой, процеживаются через тканевой фильтр, а затем несколько раз промываются для получения чистого крахмала.



И после всего этого оставшаяся масса хвои еще годится для дальнейшей переработки, например, на гидролиз целлюлозы (в хвое содержится около 32% легко поддающихся гидролизу полисахаридов), на экстракцию хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного воска, эфирных масел. Также можно использовать в качестве кормов для животных и птицы, и так далее.



В общем, если возможности сельского хозяйства в ходе войны резко сократились, что обычно бывает, но зато остались обширные хвойные леса, то можно заняться переработкой хвои на пищевые продукты. Каждый из нас видел сосновую, еловую, пихтовую хвою. На мой вкус, нет ничего лучше строевого бора на высоком берегу над рекой, и так, чтобы под соснами были одни папоротники — лес каменноугольного периода. Но это для отдыха, чтобы развести костерчик, сварить каши и наслаждаться длинными северными сумерками и теплом огня.Для военных целей лучше всего густой ельник. Он предоставляет собой прекрасное укрытие от противника, даже оснащенного тепловизорами. Ельник укрывает от непогоды, от дождя и снега. Если обрубить несколько нижних веток, то получится импровизированная палатка, достаточно сухая и комфортная, чтобы поспать. В дождь или туман на еловых ветках достаточно воды, ее можно собрать и напиться. Ельник хорош для засад и обороны. Если противник решит его прочесать, можно ударить очередью почти в упор.Но сейчас мы рассмотрим военно-хозяйственное использование хвои, которая представляет собой весьма неплохое пищевое и витаминное сырье.Отвар сосновой хвои с незапамятных времен использовался в качестве витаминного средства, укрепляющего силы и предотвращающего цингу. Трудно сказать, когда и как открыли это свойство хвои. Во всяком случае, известно, что в XVII веке отвар хвои уже входит в обязательный комплект подножного корма для сибирских землепроходцев. Казаки в острогах заготовляли хвою и пили отвар, поскольку ржаной хлеб (основной продукт питания) все же был бедноват витаминами, а огородничество появилось несколько позднее.Легко получаемый отвар хвои использовался и во время войны для борьбы с авитаминозом. Хвою заготовляли все госпитали, варили ее в больших баках и раздавали раненым. Отвар способствовал более быстрому заживлению ран и восстановлению после ранений. Раненые, бывало, жаловались на кислое варево, но его свойства были неоспоримы. Отвар хвои широко применялся и в блокадном Ленинграде, и партизанами, в общем, использовался очень широко.Можно было бы ожидать, что после войны исследования хвои и ее использование в пищевых целях будут продолжены, и этот легко доступный в наших условиях продукт войдет в комплект военно-хозяйственных мер. Но этого не произошло. Хвоя после войны рассматривалась почти исключительно как фармацевтическое сырье и кормовой продукт для животных. Во всяком случае, в весьма подробной книге Э.Д. Левина и С.М. Репяха «Переработка древесной зелени», изданной в 1984 году, хвоя рассматривается именно таким образом.При чтении этой книги у меня сложилось впечатление, что ее авторы самым старательным образом обходили один из наиболее интересных моментов — довольно высокое содержание в хвое сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы — до 6,5% от сухого веса). Книга вышла в серии «Промышленность — селу», и, думаю, что партийное руководство наказало ученым обходить эту тему, чтобы славные труженики села и лесного хозяйства не научились гнать чего доброго из хвои самогонку и не перепились вусмерть. Ресурсы хвои, как подсчитал ВНИИПИЭИлеспром, были колоссальны. По лесосеке начала 1980-х годов в РСФСР в год набиралось около 25 млн. тонн хвои, из них экономически доступные ресурсы составляли около 10 млн. тонн. При влажности в 50% и содержании сахаров до 6,5% (тут есть некоторые тонкости, о которых будет сказано ниже) запасы сахаров в экономически доступной хвое достигали 325 тысяч тонн, что дает теоретический выход 141,2 млн. литров абсолютного спирта, или 353 млн. литров водки. Что составило бы 11,9% к производству водки в СССР в 1980 году. Это, заметим, ресурсы, которые в основной массе просто бросались в лесу, сжигались на лесосеках, совершенно бесхозяйственно.Что же касается общего количества ресурсов хвои в России, то эту цифру можно подсчитать приблизительно. Вес хвои деревьев хвойных пород составляет порядка 100 кг на кубометр древесины (для ели 152,5 кг), то есть сосна диаметром 30 см при высоте 20 метров будет иметь объем ствола 0,66 кубометров, а вес хвои составит 66 кг. Ель таких же размеров будет иметь объем ствола 0,68 кубометров и вес хвои 103 кг. Площадь хвойных лесов в России по учету 2015 года 510,5 млн. гектаров. Среднее количество деревьев на гектар — 2,5 тысячи штук. Итого, получается вес хвои в хвойных лесах России достигает колоссальных величин — 84 млрд. 232 млн. тонн. В ней содержится до 2,737 млрд. тонн сахаров.Это все крайне приблизительные оценки, больше выражающие порядок цифр, чем более или менее точное количество. Но и они показывают колоссальный наличный ресурс пищевого сырья, который может пригодиться в военное время.Тонкость заключается в том, что содержание сахара в хвое сильно колеблется по месяцам. Наибольшее содержание сахаров в ней зимой, в январе и феврале месяце, когда дерево запасает питательные вещества на зиму. Летом, напротив, содержание ее минимальное. Однажды я делал опыты по сбраживанию настоя сосновой хвои. Настой, конечно, забродил, но не слишком хорошо. Это неудивительно, поскольку я использовал летнюю хвою с низким содержанием сахаров. Зимней хвои у меня не было.Хвоя зимней заготовки должна дать неплохой результат, если обрабатывать измельченную хвою в две стадии: отжимом сока для последующего упаривания (с получением сахарного концентрата для сбраживания, получения спирта и пищевых дрожжей) и замачивания отжатой хвои в горячей воде (также для сбраживания). Упаренный концентрированный хвойный сок может оказаться хорошим сахарно-витаминным концентратом, но это еще нужно проверить.Хотя авторы вышеназванной книги старались обходить тему пищевого использования хвои, тем не менее, кое-какие ценные сведения они дали. Анализ химического состава показал, что летняя хвоя, особенно в начале активного роста деревьев, то есть в мае-июне, содержит мало сахаров, но много белков с разнообразным аминокислотным составом.В Сибирском технологическом институте был предложен способ получения белково-витаминного концентрата методом экстракции горячей водой при одновременном измельчении хвои. Из водного экстракта высаливанием получается белково-витаминный концентрат, который содержит 55% протеина, 12% клетчатки, 11% жира и 10% водорастворимых веществ. Выход концентрата составляет 80-90 кг на тонну сухого сырья. Иными словами, в суммарном весе хвои в лесах России имеется запас, притом постоянно обновляемый, порядка 208 млн. тонн протеина.Средний человек потребляет порядка 60 граммов белков в сутки. Для прокормления белком всего населения России будет достаточно около 3,5 млн. тонн белковых продуктов, и для этого достаточно использовать 1,6% запасов белков, содержащихся в хвое.Конечно, вряд ли хвойный белково-витаминный концентрат будет столь же хорош, как, скажем, яичный. Но в военное время выбирать не приходится. Сама возможность пополнить белковый рацион за счет сырья, исходно непищевого, имеет огромное значение. Вплоть до того, что, научившись делать пищевой белок из хвои, уже можно рассчитывать на то, чтобы устоять в затяжной тотальной войне, даже если традиционное животноводство и растениеводство окажутся ввергнутыми в сильный кризис. И в ядерной войне, в которой многие ценные пахотные и пастбищные угодья могут быть сильно радиоактивно заражены и надолго выведены из использования, этот метод получения пищевого белка может оказаться спасительным. Отдаленные лесные районы, в которых нет важных военных и экономических объектов и которые с наибольшей вероятностью не подвергнутся ни ядерным ударам, ни существенному радиоактивному заражению, могут стать источниками пищевого белка. Выбор между вариантами: помереть с голоду, лопать радиоактивную пшеницу или свинину или хвойный белковый концентрат, всё же довольно очевиден. К тому же, думается, возможно разработать технологию очистки хвойного белка от нежелательных примесей.Еще нужно добавить, что свежие хвойные побеги содержат много крахмала, до 25-30% от веса молодых побегов в июле. Добыть крахмал также не столь сложно. Растертые в пасту молодые побеги обрабатываются холодной водой, процеживаются через тканевой фильтр, а затем несколько раз промываются для получения чистого крахмала.И после всего этого оставшаяся масса хвои еще годится для дальнейшей переработки, например, на гидролиз целлюлозы (в хвое содержится около 32% легко поддающихся гидролизу полисахаридов), на экстракцию хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного воска, эфирных масел. Также можно использовать в качестве кормов для животных и птицы, и так далее.В общем, если возможности сельского хозяйства в ходе войны резко сократились, что обычно бывает, но зато остались обширные хвойные леса, то можно заняться переработкой хвои на пищевые продукты. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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