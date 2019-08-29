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Хвостатая звезда Сети из Бангкока: Собака-симулянтка "придумала" способ выпрашивать еду у людей
29 августа 2019, 08:09 • 170 • В мире
На одной из улиц столицы Таиланда уже несколько лет живет обычная рыжая дворняжка, ставшая звездой Сети. Пропитание она добывает довольно хитрым способом: притворяется почти смертельно больной, чтобы привлечь к себе внимание прохожих.
Как только рядом с бездомной собакой по кличке Гае оказывается человек или машина, она моментально начинает волочить за собой левую заднюю лапу, передвигаясь на передних лапах, пишет Nation News.
Такая картина не может не вызвать жалось в сердцах прохожих. Но как только дворняга понимает, что цель достигнута и на нее обратили внимание, она начинает радостно крутиться вокруг человека.
По словам одной из местных жительниц, возле ее работы Гае живет уже несколько лет и свой любимый трюк проделывает довольно часто. "Я думаю, что так она поступает, чтобы получить от прохожих еду", - сказала женщина, добавив, что сама часто подкармливает хитрую собаку.
После того как видеозапись с собакой-симулянткой разлетелась по Сети, многие пользователи пришли в восхищение от смекалки животного. Некоторые даже предположили, что "в прошлой жизни Гае была человеком".
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