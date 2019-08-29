Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
100 дней презедента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй
Бунт в Гонконге и приглашение Трампа России в G7 (Николай Стариков)
Маленькая победа над мракобесием: Милонов похвалил Украину за освобождение Вышин...
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угр...
Главная / В мире

Хвостатая звезда Сети из Бангкока: Собака-симулянтка "придумала" способ выпрашивать еду у людей

29 августа 2019, 08:09  •  170 • В мире
На одной из улиц столицы Таиланда уже несколько лет живет обычная рыжая дворняжка, ставшая звездой Сети. Пропитание она добывает довольно хитрым способом: притворяется почти смертельно больной, чтобы привлечь к себе внимание прохожих.
Как только рядом с бездомной собакой по кличке Гае оказывается человек или машина, она моментально начинает волочить за собой левую заднюю лапу, передвигаясь на передних лапах, пишет Nation News.
Такая картина не может не вызвать жалось в сердцах прохожих. Но как только дворняга понимает, что цель достигнута и на нее обратили внимание, она начинает радостно крутиться вокруг человека.
По словам одной из местных жительниц, возле ее работы Гае живет уже несколько лет и свой любимый трюк проделывает довольно часто. "Я думаю, что так она поступает, чтобы получить от прохожих еду", - сказала женщина, добавив, что сама часто подкармливает хитрую собаку.
После того как видеозапись с собакой-симулянткой разлетелась по Сети, многие пользователи пришли в восхищение от смекалки животного. Некоторые даже предположили, что "в прошлой жизни Гае была человеком".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
28 августа 2019, 22:24
"С такими, как Орешкин, далеко не уйдем": Обещанный Эрдогану вертолет повис на волоске - полковник
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
29 августа 2019, 04:54
Поедание мороженого не повредило: Боевиков в Сирии остудили ответным ударом
29 августа 2019, 01:24
«Никто не голосовал за Джонсона»: в Великобритании начались протесты против приостановки работы парламента
28 августа 2019, 22:09
Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
29 августа 2019, 08:09
Хвостатая звезда Сети из Бангкока: Собака-симулянтка "придумала" способ выпрашивать еду у людей
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 августа 2019, 04:54
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед по...
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой ...
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ульт...
29 августа 2019, 04:54
Проплачено из Канады: Как Украина снимает "правду" о сбитом в Донбассе Boei...
29 августа 2019, 04:54
"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
25 августа 2019, 01:39
Никита Исаев: Войны не избежать
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
25 августа 2019, 16:09
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.