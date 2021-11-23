Хватит врать! Гипотетические ужасы Украины

Вследствие этого информационное пространство перенасыщено информацией о вторжении России на Украину, которое героически отражается уже семь лет и так же сможет отражаться еще лет двадцать. Судя по всему, данное лавинообразное нагнетание преследует конкретные цели.Во-первых, необходимо внедрить в неокрепшие головы тот факт, что Россия уже запланировала вторжение, а удерживает ее от этого безрассудного шага только сплоченность Запада, угроза санкций и решительность украинцев. Так что, если «агрессия» опять не состоится ввиду очередной неявки на нее самого «агрессора», можно будет с гордостью убедить всех в том, что, как было сказано в одном старом фильме, «яйца подействовали». Но, разумеется, это будет длиться недолго, а потому нужно еще больше кричать о единстве с Западом.Во-вторых, официальному Киеву очень важно и нужно связать тему российско-украинской границы с более волнующей европейцев темой белорусско-польской. Как сообщила одна американская газета, «чиновники американской разведки пытаются найти возможную связь между миграционным кризисом на белорусско-польской границе и наращиванием российских войск у границы с Украиной». Если эту связь не найдут, то ее придумают, ведь миф о всемогущей «руке Кремля» должен выглядеть максимально устрашающе и правдоподобно.Ну и, в-третьих, украинские политики героическими усилиями будут пытаться вынудить Россию сохранить транзит газа через их сторону под страхом ужасных последствий со стороны западного сообщества, которое плечом к плечу с Украиной борется за ее свободу.Поэтому активность западных политиков, якобы уговаривающих Россию не делать то, что она и не собиралась делать, будет только нарастать. Украинцам, которые еще недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, мягко намекнули, что в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ, и не надо портить общую картину происходящего. После такого киевские «холопы» еще более активно начали предсказывать российское вторжение.Абсурдность данной ситуации заключается в том, что на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем, украинским политикам и правда может прийти в голову опасная военная авантюра, с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию. А это, как известно, давняя мечта Белого дома, втянуть Москву в конфликт, ввести очередные санкции против России и вызвать мировой общественный резонанс, чтобы хоть как-то ослабить растущие влияние Кремля в Европе.