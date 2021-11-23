Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Украина

Хватит врать! Гипотетические ужасы Украины

23 ноября 2021, 16:35  •  246 • Украина

Вследствие этого информационное пространство перенасыщено информацией о вторжении России на Украину, которое героически отражается уже семь лет и так же сможет отражаться еще лет двадцать. Судя по всему, данное лавинообразное нагнетание преследует конкретные цели.

Во-первых, необходимо внедрить в неокрепшие головы тот факт, что Россия уже запланировала вторжение, а удерживает ее от этого безрассудного шага только сплоченность Запада, угроза санкций и решительность украинцев. Так что, если «агрессия» опять не состоится ввиду очередной неявки на нее самого «агрессора», можно будет с гордостью убедить всех в том, что, как было сказано в одном старом фильме, «яйца подействовали». Но, разумеется, это будет длиться недолго, а потому нужно еще больше кричать о единстве с Западом.

Во-вторых, официальному Киеву очень важно и нужно связать тему российско-украинской границы с более волнующей европейцев темой белорусско-польской. Как сообщила одна американская газета, «чиновники американской разведки пытаются найти возможную связь между миграционным кризисом на белорусско-польской границе и наращиванием российских войск у границы с Украиной». Если эту связь не найдут, то ее придумают, ведь миф о всемогущей «руке Кремля» должен выглядеть максимально устрашающе и правдоподобно.

Ну и, в-третьих, украинские политики героическими усилиями будут пытаться вынудить Россию сохранить транзит газа через их сторону под страхом ужасных последствий со стороны западного сообщества, которое плечом к плечу с Украиной борется за ее свободу.
Поэтому активность западных политиков, якобы уговаривающих Россию не делать то, что она и не собиралась делать, будет только нарастать. Украинцам, которые еще недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, мягко намекнули, что в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ, и не надо портить общую картину происходящего. После такого киевские «холопы» еще более активно начали предсказывать российское вторжение.

Абсурдность данной ситуации заключается в том, что на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем, украинским политикам и правда может прийти в голову опасная военная авантюра, с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию. А это, как известно, давняя мечта Белого дома, втянуть Москву в конфликт, ввести очередные санкции против России и вызвать мировой общественный резонанс, чтобы хоть как-то ослабить растущие влияние Кремля в Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





246
Источник
Похожие новости
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
21 ноября 2021, 20:50
Шмыгаль с помощью ЕС хочет продлить транзит с «Газпромом» на 15 лет
21 ноября 2021, 20:50
Глава украинской разведки назвал дату «вторжения» России
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
22 ноября 2021, 21:20
Следуй за мной, Украина!
20 ноября 2021, 19:45
Глава минобороны Украины рассказал про Путина-шахматиста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
21 ноября 2021, 22:00
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 минут - источник
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 15:50
"Не видел такого позора": в Литве заявили об унижении страны из-за Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.