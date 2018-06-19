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"Хватит врать"
19 июня 2018, 16:24 • 69 • Карикатуры
Западные СМИ накануне ЧМ-2018 активно пугали читателей и зрителей "страшной" Россией. Однако приехавшие иностранные спортсмены, равно как и простые болельщики, говорят лишь о том, что их встретили с дружелюбием и радушием.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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