"Хватит врать"

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Западные СМИ накануне ЧМ-2018 активно пугали читателей и зрителей "страшной" Россией. Однако приехавшие иностранные спортсмены, равно как и простые болельщики, говорят лишь о том, что их встретили с дружелюбием и радушием.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий