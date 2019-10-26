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«Хватит винить женщину!»: Депутат Поклонская требует не запрещать аборты

26 октября 2019, 02:09  •  42 • В России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за женщин. Она требует не запрещать аборты в России.

— За запрет абортов выступают люди, которые физиологически не способны родить ребёнка, — сказала в эфире Радио «КП» Наталья Поклонская. — В основном это мужчины. Тело женщины принадлежит только ей. Здоровье ее принадлежит ей. И когда женщина принимает решение об аборте - она чем-то руководствуется. Медицинскими показаниями. Женщина понимает, что она не в состоянии будет выкормить ребёнка. И она понимает, что не сможет ему многого дать. Потому что социальные программы у нас не работают. Государство у нас здесь не дорабатывает. И женщина рискует только своей жизнью. И ограничивать женщину в медикаментозном аборте нельзя.

Депутат также отказалась выводить аборты из обязательного медицинского страхования.

— Это крайняя мера. Иногда женщинам по медицинским показаниям нужно делать аборт. И если она не найдёт денег на операцию и умрет — чего мы добьемся? Согласна, что аборты не нужно рекламировать. Но проблему нужно решать через разворачивание нормальной социальной программы. Для этого нужно работать депутатам и чиновникам, а не винить женщину, - отметила Поклонская.

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