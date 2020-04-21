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Хватит уже терпеть: Пальчевский призывает украинцев к бунту
21 апреля 2020, 21:10 • 120 • Украина
Телеведущий, бизнесмен Андрей Пальчевский, практически ежедневно комментирующий ситуацию в стране, связанную с карантином, коронавирусом и решениями властей, на этот раз спросил у украинцев «Терпим до конца??? Чьего конца?»..
Пальчевский, как опытный участник всех украинских революций, на своей странице Facebook оценил возможность очередного бунта.
По его словам, если карантин продлится еще несколько недель, а жители Украины «будут так нищать, как сегодня,- будет бунт», однако «наш народ - это особое явление» и способен терпеть до конца.
«Самое интересное, что люди выходят за любую идею, кроме одной. Когда нечего жрать и нечем кормить детей - "все мовчки, нічого, ми терплячі, все буде добре"»,- возмутился Андрей Пальчевский.
«А когда нам бросают какую-нибудь идейку по принципу "помаранчевые лучше голубых", мы как идиотики бежим воевать»,- продолжил он.
Пальчевский спросил у украинцев, когда они все-таки начнут требовать от правительства и власти, чтобы они относились к нуждам населения так, «как должны относиться к ним во всем мире».
Бизнесмен раскритиковал бездействие властей в отношении людей, которые остались без работы и вынуждены кормить своих детей, оплачивать коммунальные платежи, но не могут этого делать из-за отсутствия доходов и помощи со стороны государства.
«А что люди, которые не работают сейчас, мужики здоровые, которые могут работать сейчас и кормят семью, что они получают сейчас? - С гулькин нос?» - подчеркнул Пальчевский, добавив, что Зеленский до сих пор «берет с них деньги» за коммуналку.
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