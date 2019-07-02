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Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно для полного уничтожения страны
02 июля 2019, 02:39 • 73 • Политика
Разведка США заявила о невозможности изготовить в России больше 60 ракет "Авангард". "Окей, Россия изготовит 60 ракет. А сколько всего штатов в Америке?" - комментируют информацию в соцсетях.
Американская разведка заявила, что в России произведут не более 60 гиперзвуковых ракет, из-за их высокой дороговизны и проблем с поставщиками. Пользователи соцсетей напомнили, что на 50 американских штатов такого количества ракет более чем достаточно.
Также пользователи предполагают, что данный вброс был сделан намеренно, чтобы спровоцировать Россию на ответные заявления и попутно выяснить что-нибудь о российском гиперзвуковом оружии.
Напомним, что в настоящий момент США не располагают абсолютно никакой защитой от гиперзвуковых ракет. Аналогов этому оружию у Пентагона также не имеется. В свою очередь Россия и Китай уже несколько раз провели испытания своих гиперзвуковых ракет, в том числе публично.
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