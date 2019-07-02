Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно для полного уничтожения страны

Американская разведка заявила, что в России произведут не более 60 гиперзвуковых ракет, из-за их высокой дороговизны и проблем с поставщиками. Пользователи соцсетей напомнили, что на 50 американских штатов такого количества ракет более чем достаточно.

"Окей. Россия изготовит 60 ракет. А сколько всего штатов в Америке?" - пишет Hulios Nados‏ @SJ_nitro. "И это мало?" - смеётся Koshey‏ @Kosheyk. "А как хотелось бы им, не 60, а две, каждому!)))))))))))" - добавляет Victor Knutov‏ @VKnutov.

Также пользователи предполагают, что данный вброс был сделан намеренно, чтобы спровоцировать Россию на ответные заявления и попутно выяснить что-нибудь о российском гиперзвуковом оружии.

Напомним, что в настоящий момент США не располагают абсолютно никакой защитой от гиперзвуковых ракет. Аналогов этому оружию у Пентагона также не имеется. В свою очередь Россия и Китай уже несколько раз провели испытания своих гиперзвуковых ракет, в том числе публично.