В США призвали перестать считать Россию "плохими парнями". "Мы в Америке должны избегать естественной склонности бросить Россию в лагерь "плохих парней" по принципу "всё или ничего", - заявил аналитик Фонда оборонных приоритетов.

США необходимо перестать демонизировать Россию, так как это только больше настраивает Москву против Вашингтона и убивает любые шансы на сотрудничество во взаимовыгодных областях. Такое мнение высказал обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис.

Он отметил, что прошедший в среду, 16 июня, саммит лидеров России и США в Женеве стал одним из немногих позитивных событий в отношениях двух стран. По мнению обозревателя, благодаря этой встрече Белый дом и Кремль могут в перспективе решить ряд дискуссионных вопросов, однако некоторые из них так и останутся неразрешёнными.

В частности, Россия вряд ли перестанет рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности. А США, скорее всего, не изменят свою позицию по Крыму. Кроме того, Москва продолжит выступать против вступления Украины и Грузии в НАТО, а Вашингтон не перестанет обвинять Россию в кибератаках. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что постоянная демонизация России не принесёт США желаемых результатов.

Мы в Америке должны избегать естественной склонности бросить Россию в лагерь "плохих парней" по принципу "всё или ничего", согласно которому оскорбительное или неприемлемое поведение используется, чтобы охарактеризовать их как неисправимо плохих или враждебных нам во всех областях,

- заявил Дэниэл Дэвис.

Вместо этого обозреватель рекомендовал Вашингтону наладить с Москвой сотрудничество в тех областях, где у двух стран имеются общие интересы. Это не только пойдёт на пользу обеим странам, но и снизит вероятность начала ядерной войны.