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Хватит "плохих парней": Властям США объяснили, как поладить с Россией
19 июня 2021, 18:45 • 68 • Политика
В США призвали перестать считать Россию "плохими парнями". "Мы в Америке должны избегать естественной склонности бросить Россию в лагерь "плохих парней" по принципу "всё или ничего", - заявил аналитик Фонда оборонных приоритетов.
США необходимо перестать демонизировать Россию, так как это только больше настраивает Москву против Вашингтона и убивает любые шансы на сотрудничество во взаимовыгодных областях. Такое мнение высказал обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис.
Он отметил, что прошедший в среду, 16 июня, саммит лидеров России и США в Женеве стал одним из немногих позитивных событий в отношениях двух стран. По мнению обозревателя, благодаря этой встрече Белый дом и Кремль могут в перспективе решить ряд дискуссионных вопросов, однако некоторые из них так и останутся неразрешёнными.
В частности, Россия вряд ли перестанет рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности. А США, скорее всего, не изменят свою позицию по Крыму. Кроме того, Москва продолжит выступать против вступления Украины и Грузии в НАТО, а Вашингтон не перестанет обвинять Россию в кибератаках. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что постоянная демонизация России не принесёт США желаемых результатов.
- заявил Дэниэл Дэвис.
Вместо этого обозреватель рекомендовал Вашингтону наладить с Москвой сотрудничество в тех областях, где у двух стран имеются общие интересы. Это не только пойдёт на пользу обеим странам, но и снизит вероятность начала ядерной войны.
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