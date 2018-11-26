«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море

Бывший советник главы СБУ призвал власти Украины не истерить, и перестать посылать военные катера на верную гибель. Заявление связано с задержанием трёх украинских военных судов, нарушивших границу России в Азовском море.

В связи с последними событиями в Азовском море надо меньше кричать, а больше думать. Об этом у себя на странице в Facebook написал бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.

Он рекомендует руководству Украины перестать истерить, и начать думать головой. Также Лубкивский предлагает немедленно начать «консультации» с США, Великобританией, а также руководством Евросоюза и НАТО. Однако наиболее интересен финальный совет экс-советника главы СБУ.

«Ну и последнее. Если у нас нет эсминцев с ядерными боеголовками, может хватит посылать на верную гибель наши катера, которые теряют «плотики»?» - написал он в соцсети.

Напомним, что речь идёт о задержании трёх военных судов Украины, нарушивших границу России в Азовском море.