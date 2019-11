Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на решение американского издания The New York Times опубликовать карту Украины без Крыма. Кстати, то же самое на днях сделали и в британском The Economist - налицо тенденция... Так вот, Наталья Поклонская говорит, что риторика "аннексии" Крыма порядком поднадоела миру. Подобную точку зрения она изложила в беседе с РИА Новости.

"Украинским политикам пора уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию "аннексия Крыма", - говорит Наталья Поклонская, напоминая, что тезис об "украинском Крыме" был актуален для прошлой преступной власти Киева, взявшей управление страной после государственного переворота. Теперь же ситуация изменилась.

Издание The New York Times "не первый раз намекает" на новые обстоятельства, продолжила Поклонская. И Киеву придется строить новый мир, в том числе принимая во внимание свободный выбор жителей Крыма. И, что важно, выстраивая порядок в отношениях с Донбассом на их условиях.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. В пользу восстановления исторической справедливости высказалось абсолютно большинство крымчан. Донбасс с 2014 года сопротивляется киевской хунте. Созданы ДНР и ЛНР, а Киев не может остановить гражданскую войну - раньше это было выгодно хунте, а теперь, вероятно, свою волю диктуют укронацисты.