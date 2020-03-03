Хватит! Париж выступил против новых беженцев

Эммануэль Макрон, как пишут французские СМИ, выразил солидарность с Грецией и Болгарией – странами, отказавшимися открыть свои границы для беженцев, с новой силой хлынувших из Сирии. А ведь офис верховного уполномоченного ООН по делам беженцев призвал европейцев поддержать Афины и дать им все необходимое, чтобы справиться с ситуацией. То есть, судя по всему, разместить их на своей территории и обеспечить продовольствием и крышей над головой. Но не тут-то было. Европа начинает демонстрировать единство не гуманитарного, а совсем иного рода: в перекрытии границ. Господин Макрон так и говорит: мы поможем соседним с Турцией (откуда и двигаются беженцы) европейским странам "держать рубежи", чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса. Франция слишком хорошо, до боли в суставах знает, что это такое.

Нет, Европа намерена соблюдать формальности и не будет действовать нарочито вызывающе. Надо держать марку. Ситуацию на турецко-греческой границе оценивает целая делегация ЕС вкупе с местными чиновниками. Показывая свое небезразличие, но не пуская спасающихся от войны сирийцев. А дело обстоит вообще-то драматически. На границе с Грецией скопились многие тысячи человек, предпринимающих безуспешные попытки прорваться к лучшей жизни. Такова была воля Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что турецкую границу для беженцев он открывает. В этом решении есть своя неумолимая логика. Турецкая республика просто не справляется с человеческой волной, идущей со стороны Сирии.

В Турции, по разным оценкам, уже находятся от 3 до 4 миллионов сирийских беженцев. А события в провинции Идлиб, где пытается наступать Дамаск, но получает отпор Анкары, могут привести к увеличению их числа до 5, а то и 6 миллионов. Ни одна, даже самая процветающая страна такой резкий наплыв переварить просто не в состоянии. Поэтому Эрдоган в Сирии сдавать позиции не будет: нет такой возможности. И параллельно продолжит давить на Европу угрозой миграционного кризиса. Задача очевидна: заставить европейцев разделить ответственность за беженцев и склонить их к переговорам с Москвой (а, может быть, и Тегераном), имеющей влияние на Дамаск, чтобы та убедила сирийских партнеров остановиться. Кстати, господин Эрдоган еще не открывал турецкой границы по-настоящему. Он лишь предпринимает точечные, демонстрационные шаги, обеспечивая проход в сторону Греции и Болгарии тысячам, а не сотням тысяч или даже миллионам сирийцев. Если Анкара решится на большее – вот тогда в Европе будет поистине грандиозный кризис. И пока дело идет именно в этом направлении.

Заявление Эммануэля Макрона – очень важный маркер. "Локомотивы" ЕС, традиционно демонстрировавшие к беженцам полную лояльность и дававшие им кров и пищу почти в неограниченных количествах, перестают, а, возможно, уже перестали быть таковыми. По сути, вставая на позицию таких стран, как Польша, Венгрия и Словакия, которые уже много лет отказываются от равномерного распределения (квотирования) беженцев по всей Европе и не хотят их видеть на своей территории. Так что Идлиб – это то место на карте Ближнего Востока, за которым, пусть и не очень заметно для окружающих, внимательно следят европейские лидеры.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik