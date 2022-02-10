Хватит обмана и вранья. Бойкот Россией Мюнхенской конференции – это только начало

Россия объявила о бойкоте Мюнхенской конференции. Это случилось через 15 лет после того как президент Путин призвал в Мюнхене в своей исторической речи западных лидеров остановиться. И предсказал, к чему приведёт дальнейшая экспансия за счёт России и попытка построить однополярный мир. Слепой и глухой Запад счёл это пророчество чудачеством. Ему предстоит сейчас убедиться в своей ошибке, всем предстоит.

В очередном западном форуме по безопасности, который пройдёт в Мюнхене в очном формате 18–20 февраля, вообще не примут участия официальные лица из России. Об этом объявила в преддверии знаменательной даты, 9 февраля, официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломатично не уточнив, по каким причинам. Ранее президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи. В то время как её уходящий глава немецкий дипломат Вольфганг Ишингер попросил русского президента хотя бы онлайн изложить перед участниками форума (в какой уже раз и зачем?) свою позицию.

В конференции, которую помпезно называют "Давосом по безопасности", по данным организаторов, примут участие президенты и главы правительств свыше 30 стран, включая окружение президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как всегда, на форум пожалует большая группа американских конгрессменов и сенаторов от обоих партий. Ожидается, что в Мюнхен приедет президент Украины Владимир Зеленский, а вот участие президента Франции Эммануэля Макрона – под вопросом.

Почему бойкотируем?

Что означает бойкот Россией Мюнхенской конференции, о котором не хотят говорить дипломаты? Полную утрату доверия Москвы к этому форуму, слепому и глухому, где русских дурачили и обманывали долгие годы. Где не пожелали прислушаться к призыву Владимира Путина к Западу и НАТО в 2007 году остановить экспансию на восток, начать взаимодействовать с Россией на равных, прекратить навязывать миру однополярность. Москва пыталась добиться этого ещё целых долгих 15 лет.

Однако под конфиденциальные разговоры и заверения в обратном с высокопоставленными участниками форума от России в апартаментах мюнхенского отеля "Байришер хоф" НАТО "поедало" одну страну за другой. Вашингтон и Брюссель с кое-какими ещё европейскими столицами плодили "цветные революции" на постсоветском пространстве. В результате чего натовские солдаты нагло фотографируются в Эстонии на фоне Ивангорода, а американцы готовятся разместить свои ракеты под Харьковом в формально ненатовской, но уже ставшей их колонией Украине. Проверено на практике много раз. Без серьёзной встряски публика, собирающаяся на Мюнхенскую конференцию, которая изначально являлась натовским "междусобойчиком" для координации действий против России и снова к нему скатилась, не услышит и на этот раз то, что могли бы сказать Владимир Путин, Сергей Лавров и их коллеги.

Что толку, что президент России предупреждал 15 лет назад о скорейшем уходе мира от однополярной модели, о недопустимости попыток Вашингтона подменить собой международное право, что слепое исполнение Западом приказов лихорадочно пытающихся сохранить свою гегемонию США – вместо следования резолюциям ООН – дестабилизирует международную ситуацию и приведёт к возникновению новых конфликтов. Всё так и произошло. При этом западные страны за эти 15 лет не удосужились сделать никаких выводов, продолжая продвигать и навязывать однополярный мир, в котором США играют роль мирового жандарма.

Пророчество Путина

Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри,

– пророчествовал в Мюнхене в 2007 году Путин.

Автор этих строк был тогда в "Байришер хофе" – пресс-центр находился в соседнем зале с тем, в котором выступал Путин. На внутренних мониторах были видны лица западных лидеров, внимавших русскому президенту. На них были написаны недоумение, недоверие с примесью возмущения. Они не хотели ничего подобного слушать, желая методично продолжать политику удушения России под сладкие разговоры о безопасности и обнадёживающие намёки, за которыми на самом деле не стояло ничего.

Самые честные политические лидеры Запада, особенно когда лишаются своих постов, признают, что Путин был прав. Об этом заявила, в частности, в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль:

О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях.

Экс-глава австрийской внешней политики подчеркнула, что все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет позитива, прежде всего со стороны Запада. Поэтому сейчас "приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор всё стало ещё хуже и сложнее", признала Кнайсль. Её собственная политическая карьера закатилась, кстати, после того как Путин станцевал с ней на её собственной свадьбе в 2018 году. Но это, увы, большая редкость.

"Зоопарк" с хищниками и добычей

Действительно, атмосфера Мюнхенской конференции, на шести из которых в 2005–2011 годах присутствовал автор этих строк, особая. В совершенно пустом коридоре приходилось сталкиваться и раскланиваться с Ангелой Меркель, в дверях отеля, но, конечно, без всякого политеса – с военными преступниками, уже отправившимися в нижний мир, – Дональдом Рамсфельдом и Джоном Маккейном, брать интервью у руководства НАТО и организаторов конференции. Эти люди не выражали тогда откровенной враждебности к России, потому что ещё не исчерпали возможности обдирать нас без большого скандала. В последние годы – когда Россия стала бить по загребущим рукам – это ушло. Лицемерная улыбочка быстро слетела с губ, сменившись высокомерием и хамством, и Россия для западников стала "путёмкинской". Так мы и подошли к следующему этапу: доходчиво объяснить Западу, как же он на этот счёт заблуждается.

Кстати, "наши люди" всегда одиозно смотрелись в Мюнхене, и ни до чего хорошего их тамошние "смотрины" не доводили. Там смешил народ президент Молдавии коммунист Владимир Воронин – съездил, и его достаточно быстро "ушли". А какое отвратительное зрелище представлял с маячившим за спиной охранником-душегубом тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, животный и сальный взгляд которого всегда "приклеивался" к симпатичным журналисткам. Теперь этот завсегдатай мюнхенского отеля "Мандарин Ориенталь" худеет и скандалит в грузинской тюрьме. Понравиться Западу означает стать орудием в его руках при проведении антироссийской политики, и независимо от того, успешно это делается или нет, его быстро заменяют другим. Сделал мавр своё дело, а тем более, если "погорел", – вали на все четыре стороны.

Что с того?

Хорошо, что Москва, наконец, сообразила, что России среди натовцев и их прихвостней, считающих её врагом и стремящихся поскорее похоронить, делать нечего. Но этого мало. Хорошо бы вместо Мюнхенской конференции организовать в каком-нибудь симпатичном месте свою собственную, где в компании союзных и суверенных стран обсуждать свои вопросы и приоритеты международной безопасности. Обхаживать врагов не получится, их следует заставить себя бояться. Уважение с их стороны и практическое признание за Россией права на безопасность возможно обеспечить только так. В Мюнхен можно при желании вернуться лишь победителем.