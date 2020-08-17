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Хватит молчать! Минску придётся выбрать: свобода или солидарность - трансляция

17 августа 2020, 09:45  •  155 • В мире
В Минске в воскресенье пройдут сразу две массовые акции - акция Солидарности в поддержку нынешнего курса власти и марш за Свободу, анонсированный сторонниками оппозиции. В Сети и те, и те предлагают единомышленникам не молчать и выйти на улицы. Царьград ведёт текстовую трансляцию этих событий.
В Минске в полдень 16 августа начнётся акция Солидарности. На этот раз в поддержку победившего на выборах Александра Лукашенко на улицы выйдут его сторонники. Они планируют собраться у Дома правительства, чтобы дать свой ответ агрессивным противникам власти, все эти дни разжигавшим протестные настроения в стране.
Как сообщалось в СМИ, для участия в акции из областей республики в центр Минска движутся колонны автобусов с людьми. Некоторых привозят на поезде.
Отмечается, что у главной площади города поставили металлические ограждения. Ближайшая станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход. Автотранспорт перенаправляется в объезд. Близ площади дежурят усиленные наряды силовиков.
В два часа дня сторонники оппозиции призывают митингующих выходить на марш Свободы. Анонс мероприятия появился на одиозном Telegram-канале NEXTA в пятницу, 14 августа. Отмечается, что в белорусской столице марш начнётся с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям.
Напомним, что президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий лидер Александр Лукашенко. 10,12% заняла Светлана Тихановская. Её называли основным соперником Лукашенко, она не признала результаты выборов и сбежала из страны.
Онлайн-трансляция
22:23 Задержаний граждан в ходе воскресных акций протеста в Минске не было - МВД республики
20:38 Первые задержания на марше в белорусской столице. "Радио Свобода" сообщает, что возле ГУМа силовики в гражданском схватили несколько человек. Ранее МВД Белоруссии сообщило о взрыве самодельной бомбы около универмага "Беларусь" в Минске
18:57 Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске
18:03 "Ты сдерживаешься раз, два, три, но в конце концов, когда твой товарищ начинает гореть рядом либо когда тебе прямо в рот брызгают газом... Я думаю, что после этого ты вторую щёку уже не подставишь", — заявил, комментируя для RT ситуацию в Белоруссии экс-сотрудник спецподразделения МВД Украины "Беркут" Дмитрий Собына. Глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что силовикам и лично его семье поступают угрозы.
16:47 НАТО призывает Минск соблюдать право людей на мирные протесты, внимательно следит за ситуацией в Белоруссии
16:36 "Он нам уже не оппонент" - заявила о Лукашенко соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова. У стелы "Минск - город-герой" сейчас собрались противники действующего лидера.
16:14 Тем временем слова Лукашенко о НАТО, видимо, не были красивым оборотом... Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений у литовской границы с 17 по 20 августа.
14:49 Встал Лукашенко на колени перед народом или нет? В Сети гадают. А ответ прост - фигура речи, не встал на колени, а выразился так метафорично.
14:40 Оппозиция стягивается к стелле на Проспекте Победителей
Фото: @motolkohelp
14:40 Лукашенко: "Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!". На колени, кстати, он не встал.
14:36 Дипломаты сдают страну? Временно поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич назвал Лукашенко угрозой безопасности государства и призвал его покинуть свой пост. Ранее посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня в своем видеообращении поддержал тех, кто вышел на акции протеста.
14:34 Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну — Лукашенко
14:13 Лукашенко в ударе: "Нам предложили ланцуг от Вильнюса до Киева, мы не должны стать санитарной зоной, не должны стать отхожим местом для Европы". Также он заявил, что войска НАТО "лязгуют гусеницами" у ворот: "Танки и самолёты на взлете в 15 минутах от наших границ".
14:09 Митингующие на площади Независимости начали скандировать "Спасибо".
14:06 Я не сторонник улиц и площадей - Лукашенко перед сторонниками.
14:05 Лукашенко вышел на трибуну на митинге в Минске.
13:52 Путин и Лукашенко снова созвонились. Лидеры подтвердили готовность в случае обострения совместно реагировать в рамках ОДКБ.
13:51 Силовики старой закалки на площади Независимости.
13:50 Тем временем в центр уже движется колонна протестующих против Лукашенко. Несут флаги и картонки с лозунгами. Их митинг тоже вскоре должен начаться, но площадь пока что занята.
13:35 Встреча оппонентов. Протестующая молодежь на фоне колонны сторонников Лукашенко выглядит "печальненько".
13:32 В штабе беглянки Светланы Тихановской сделали заявление: мол, оппозиционеры готовы "говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдёт с поста главы государства". Ранее сама Тихановская заявила о создании "правительства в изгнании" - Координационного совета для обеспечения трансфера власти.
13:24 А на площади сейчас вот так:
13:23 "Свозят на митинг", "Проплаченные" - в Сети начались нападки на сторонников Лукашенко.
13:13 А люди всё прибывают на площадь.
13:12 Глава МВД Белоруссии Александр Караев заявил, что во время антиправительственных акций правоохранители не применяли огнестрельное оружие. "Мы за мирные акции", - заявил он.
13:00 Те, кто голосовали за Александра Григорьевича, боятся быть затравленными "мирными" протестующими. Откровенное признание от сторонницы Лукашенко.
12:46 "Если Лукашенко удастся…" Политолог Марат Баширов о том, что станет поворотным для событий этого воскресенья в Минске.
12:35 Очевидцы сообщают, что на самой площади немноголюдно, но в центре много автобусов с участниками митинга в поддержку Лукашенко.
12:20 Народ пока подтягивается в центр города. Несколько человек на площади Независимости скандируют "За Батьку", остальные снимают это на телефоны.
12:17 "Дали аппаратуру. Будут вещать с трибуны. Да, для обычных граждан такого не было".
12:13 Тем временем поиск сторонников и противников действующего лидера перешёл на дипломатический уровень. Один из старейших белорусских дипломатов Игорь Лещеня выступил в поддержку "белорусского майдана". Дипломата за провокацию уже предлагают наказать.
12:12 Президентский кортеж прибыл к Дому правительства в Минске. Правда, на авто не было президентского штандарта, замечают журналисты. Возможно, самого Лукашенко внутри не было, допускает ТАСС.
12:09 На площадь Независимости прибывают подразделения силовиков.

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