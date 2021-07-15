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Хватит лицемерия: Захарова рассказала, кто на самом деле убивает Кубу

15 июля 2021, 16:15  •  59 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, кто на самом деле убивает Кубу. Она обратилась к виновнику кубинских бед: хватит лицемерия!
По словам Марии Захаровой, США обвиняют Гавану в неумелом управлении государством, которое спровоцировало тяжёлые социально-экономические проблемы. Хотя именно Штаты несут ответственность за кубинский кризис.
Официальный представитель МИД России напомнила, что Куба уже 60 лет живёт под американским эмбарго, которое в том числе распространяется на продукты и медикаменты. Кроме того, Вашингтон включил Кубу в национальный террористический список, что мешает стране интегрироваться в мировую политику.
В данном случае Штаты действуют по простой и доказавшей эффективность логике цветных революций. Сначала они душат государство санкциями, усугубляя экономические проблемы, а потом, когда терпение народа доходит до критической отметки, обвиняют во всём местные власти.
Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу,
- цитирует Захарову пресс-служба МИД.
Она призвала США не вмешиваться во внутренние дела Кубы. А если Вашингтон так обеспокоен гуманитарной ситуацией, то ему следует начать с отмены торговой блокады.
Напомним, на Кубе впервые за много лет прошли массовые протесты против коммунистической партии. Митингующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем.
На ситуацию уже успели отреагировать власти США. Советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и жёстко осуждает любое насилие в отношении "мирных протестующих".

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