|
Хватит лицемерия: Захарова рассказала, кто на самом деле убивает Кубу
15 июля 2021, 16:15 • 59 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, кто на самом деле убивает Кубу. Она обратилась к виновнику кубинских бед: хватит лицемерия!
По словам Марии Захаровой, США обвиняют Гавану в неумелом управлении государством, которое спровоцировало тяжёлые социально-экономические проблемы. Хотя именно Штаты несут ответственность за кубинский кризис.
Официальный представитель МИД России напомнила, что Куба уже 60 лет живёт под американским эмбарго, которое в том числе распространяется на продукты и медикаменты. Кроме того, Вашингтон включил Кубу в национальный террористический список, что мешает стране интегрироваться в мировую политику.
В данном случае Штаты действуют по простой и доказавшей эффективность логике цветных революций. Сначала они душат государство санкциями, усугубляя экономические проблемы, а потом, когда терпение народа доходит до критической отметки, обвиняют во всём местные власти.
- цитирует Захарову пресс-служба МИД.
Она призвала США не вмешиваться во внутренние дела Кубы. А если Вашингтон так обеспокоен гуманитарной ситуацией, то ему следует начать с отмены торговой блокады.
Напомним, на Кубе впервые за много лет прошли массовые протесты против коммунистической партии. Митингующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем.
На ситуацию уже успели отреагировать власти США. Советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и жёстко осуждает любое насилие в отношении "мирных протестующих".
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2021, 02:35
|
11 июля 2021, 18:45
|
10 июля 2021, 12:30
|
11 июля 2021, 14:10
|
10 июля 2021, 14:20
|
11 июля 2021, 08:40
|
08 июля 2021, 19:15