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"Хватит издеваться": Зеленский ополчился на Лукашенко из-за ситуации с выборами
02 июля 2020, 13:00 • 338 • Политика
Жесткие действия властей Белоруссии против оппозиции вызвали возмущение общественности
Провести в Белоруссии честные выборы потребовали представители творческих профессий в республике. Популярные музыканты, актеры, режиссеры записали видеообращение, в котором потребовали отпустить политических заключенных и всех задержанных оппозиционеров.
Акция с хештегом #культпротест запущена в Интернете. К ней уже присоединились десятки известных граждан Белоруссии, не согласных с действиями нынешних властей против демонстрантов и соперников нынешнего президента республики.
"В стране происходит беспредел, – говорит в обращении актер Дмитрий Малащицкий. – Я требую честных выборов!"
"То, что происходит сейчас, - результат бессменного 26-летнего правления Александра Лукашенко, – уверен актер и режиссер Владимир Петрович, указывая на то, что в республике безнаказанно избивают и арестовывают политических активистов. – Требуем дать народу Беларуси сделать свой выбор!"
"Хватит издеваться над нами", – воззвал актер театра кукол Валерий Зеленский.
Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Президент Александр Лукашенко уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок. Его основным соперником считался бизнесмен Виктор Бабарико, долгое годы возглавлявший Белгазпромбанк. Однако накануне регистрации в качестве кандидата его арестовали, обвинив в финансовых махинациях. Задержаны и еще несколько местных политических активистов, призывавших к смене власти в Белоруссии.
Лукашенко, в свою очередь, утверждает, что ситуацию в республике пытаются раскачать внешние силы, и обещает любыми средствами сохранить стабильность, безопасности и не допустить "майдана".
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