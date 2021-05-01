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«Хватит играть в благородного чекиста»: России пора жёстко ответить на агрессию украинских спецслужб

01 мая 2021, 21:15  •  180 • Украина

Россия продолжает слишком лояльно относиться к откровенно враждебному государству Украина и, в частности, к агрессивным проискам украинских спецслужб на своей территории. Российские силовики пока оперативно и предельно эффективно реагируют на каждый выпад украинской разведки, но рано или поздно нужно будет нанести и жёсткий ответный удар.

С таким призывом в эфире одного из политических интернет-каналов выступил военный корреспондент Александр Коц, комментируя задержание силовиками ФСБ 16 украинских радикалов, готовящих теракты на территории РФ. Он отметил, что спецслужбы Украины давно ведут себя крайне агрессивно в плане подготовки спецопераций на российской территории. Все враждебные выпады вовремя пресекаются и подавляются, но так долго продолжаться не может.

Коц уверен, что России пора прекращать играть в эдакого благородного чекиста, не желающего марать руки такими же грязными методами, что и Украина. Военкор не исключил того, что российские спецслужбы успешно работают на Украине, и действуют, естественно, гораздо профессиональнее и мягче. Но в некоторых ситуациях нужно наносить и жёсткие ответные удары. Заброска в Россию потенциальных террористов – одна из таких историй, требующих силовой реакции на вражеской территории. Конечно же, РФ не должна опускаться до методов откровенно террористического государства. Но у Москвы хватает инструментов для того, чтобы заставить украинских политиканов трижды подумать в следующий раз перед тем как инициировать очередную террористическую операцию. Причём удар может быть нанесён на любом уровне – политическим, дипломатическим или силовым путём.

В общем, с военкором не поспоришь. Украина явно нарывается на жёсткую оплеуху. Причём по всем направлениям. Россия продолжает стоически терпеть все провокации, но вряд ли просто по доброте душевной. Времена лояльности к государству под боком давно ушли. Скорее всего ответ прилетит тогда, когда будут достигнуты некие глобальные цели, куда более важные чем усмирение психа по соседству.

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