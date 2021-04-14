Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"

Аргентинских учёных удивила эффективность русской вакцины против коронавируса "Спутник V". Они обнаружили, что для выработки иммунитета хватает и одной дозы.

Об этом во вторник сообщило правительство Аргентины, приводя результаты исследования, в котором приняли участие 288 человек. Оказалось, что антитела появились у 94% людей, которые получили первую дозу.

Анализ на иммунный ответ на вакцину "Спутник V" продемонстрировал присутствие антител после получения только одной дозы,

- говорится в сообщении.

Кроме того, учёные установили, что в 96% случаев у людей моложе 60 лет иммунитет формируется уже на 21-й день после первой прививки. Напомним, власти Аргентины в связи с нехваткой вакцин от коронавируса решили давать гражданам только первый укол, а второй отложить на три месяца.

Русскую вакцину "Спутник V" уже одобрили как минимум 50 стран мира. Страны Евросоюза пока что не решаются покупать препарат, поскольку он ещё не получил одобрения со стороны европейского лекарственного регулятора. Хотя некоторые государства вроде Венгрии и Словакии уже приобрели вакцину, невзирая на европейскую бюрократию.

Против распространения русской вакцины выступают некоторые европейские политики, которые увидели в ней конкурента для западных препаратов. Однако общий дефицит вакцин и проблемы с AstraZeneca могут вынудить Брюссель пересмотреть свои позиции.