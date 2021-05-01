|
Хватит дипломатничать: на угрозы украинцев взорвать российские АЭС нужен ответ – Вассерман
01 мая 2021, 16:40 • 34 • Политика
Политолог указал на реальную опасность со стороны Киева
Анатолий Вассерман напомнил, как после угроз взорвать наши АЭС в ряде российских городов задержали украинских радикалов, которые готовили теракты. Все это свидетельствует о том, что подобные заявления несут реальную опасность.
Публицист и политолог указал также на недавние слова украинской стороны о заветном вступлении в НАТО – мол, это поможет защититься от "агрессии" России. Чем же на самом деле обернется стремление Украины стать частью Запада? Каждый шаг в эту сторону, пишет Вассерман в статье для РЕН ТВ, отбрасывает Киев все дальше от независимости и процветания. При этом западные кураторы Незалежной будто не хотят замечать, что украинская сторона готова "весь мир взорвать".
Комментируя угрозы украинского депутата направить ракеты на наши АЭС и устроить второй Чернобыль Вассерман подчеркнул, что сейчас не время проявлять терпимость на фоне таких заявлений.
"…угроза ракетных ударов по ядерным электростанциям — не просто слова", – предупреждает он.
В заключение политолог призвал российские власти перестать "дипломатничать" с теми, кто мечтает о смерти граждан РФ.
Ранее Вассерман нашел способ решить проблему с водоснабжением в Крыму. Для этого он предложил поделить Украину на два округа в составе России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 апреля 2021, 07:50
|
28 апреля 2021, 01:30
|
29 апреля 2021, 17:00
|
25 апреля 2021, 12:05
|
25 апреля 2021, 20:20
|
27 апреля 2021, 06:15
|
25 апреля 2021, 12:05