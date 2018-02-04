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Хватит брызгать слюной: Крым заступился перед Украиной за немецких депутатов
04 февраля 2018, 20:24 • 389 • Политика
Крымские власти считают, что никаким угрозам со стороны Украины не разорвать дружеские отношения полуострова с отдельными представителями германской общественности и политиками.
В Крыму прокомментировали угрозы украинской стороны в адрес посетивших полуостров немецких депутатов. Так, зампред комитета по межнациональным отношениям парламента Республики Крым и, по совместительству, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что Киеву с его обвинениями не получится разрушить дружеские и партнерские отношения между жителями полуострова и германскими гражданами.
Напомним, что ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник пригрозил депутатам трех немецких региональных парламентов от партии "Альтернатива для Германии" серьезными юридическими последствиями за их поездку в Крым. Он назвал их поездку на полуостров "бессмысленным вояжем" и отметил, что они совершенно напрасно не обращают внимания на предупреждения украинских властей, запрещающих подобные визиты.
В свою очередь, Гемпель напомнил, что немецкие депутаты— "граждане свободной Европы" — приехали в Крым совершенно осознанно и по собственному. Украина, в свою очередь, не имеет никакого легального права диктовать европейским законодателям, куда и как им ездить и каких политических позиций придерживаться.
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