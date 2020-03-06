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Хватило суток: "Бандеровская кунсткамера" заподозрила нового премьера в госизмене из-за Крыма

06 марта 2020, 13:35  •  133 • Политика
На Украине заподозрили нового премьера Дениса Шмыгаля в госизмене из-за Крыма. Хватило всего суток, чтобы он успел "возбудить всю бандеровскую кунсткамеру", отметила журналистка Юлия Витязева.
Украинский политик-нацист, бывший член "Правого сектора"* (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Борислав Берёза заподозрил нового премьера Украины Дениса Шмыгаля в госизмене.
Он рассказал, что Шмыгаль в эфире украинского телевидения поддержал идею о возобновлении подачи воды в Крым.
"Он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?" - возмутился Берёза.
Политика особенно задели слова депутата о том, что воду он бы хотел дать для жителей Крыма, "а не для оккупантов".
"Он постанову примет о запрете употребления воды оккупантами в Крыму?!" - вопрошает нацист.
Журналистка Юлия Витязева на своей странице в Telegram напомнила о том, что "Шмыгаль стал украинским премьером чуть больше суток назад, но его уже обвиняют в госизмене".
По её словам, Шмыгалю удалось возбудить "всю бандеровскую кунсткамеру, которая уже который год зубами вцепилась в два вентиля. В газовый и водяной".
"Так и живут. Совершенно не понимая, как глупо и жалко они смотрятся со стороны", - подытожила Витязева.

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