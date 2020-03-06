Хватило суток: "Бандеровская кунсткамера" заподозрила нового премьера в госизмене из-за Крыма

Украинский политик-нацист, бывший член "Правого сектора"* (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Борислав Берёза заподозрил нового премьера Украины Дениса Шмыгаля в госизмене.

Он рассказал, что Шмыгаль в эфире украинского телевидения поддержал идею о возобновлении подачи воды в Крым.

"Он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?" - возмутился Берёза.

Политика особенно задели слова депутата о том, что воду он бы хотел дать для жителей Крыма, "а не для оккупантов".

"Он постанову примет о запрете употребления воды оккупантами в Крыму?!" - вопрошает нацист.

Журналистка Юлия Витязева на своей странице в Telegram напомнила о том, что "Шмыгаль стал украинским премьером чуть больше суток назад, но его уже обвиняют в госизмене".

По её словам, Шмыгалю удалось возбудить "всю бандеровскую кунсткамеру, которая уже который год зубами вцепилась в два вентиля. В газовый и водяной".

"Так и живут. Совершенно не понимая, как глупо и жалко они смотрятся со стороны", - подытожила Витязева.