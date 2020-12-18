Хватило одного вопроса: Президента Эстонии поймали на лицемерии в отношении русских школ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что она стоит за ликвидацию в стране русскоязычных школ. Однако уточняющий вопрос журналиста застал её врасплох и поставил в тупик.

Кальюлайд указала, что в Эстонии один государственный язык - эстонский. И поэтому у страны нет обязанностей воспитывать детей на каком-то другом языке. Чтобы подкрепить свой аргумент, она привела пример Люксембурга, где детей с трёх лет отдают в школу с обязательным государственным языком.

В ответ журналист напомнил, что в Люксембурге вообще-то три государственных языка - французский, немецкий и люксембургский. Пойманная в ловушку Кальюлайд потребовала не сравнивать Эстонию с другими странами, хотя до этого делала то же самое.

"Думала - это анекдот. Но увы", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева.

Более того, как оказалось, собственные внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад. При этом она не считает, что это является лицемерием, учитывая её позицию в отношении русского языка.