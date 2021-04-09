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Хватило одного штрафа: TikTok сдался властям России

09 апреля 2021, 14:45  •  129 • Политика
Руководство молодёжной сети TikTok "сдалось" властям России и заявило о готовности сотрудничать в сфере выявления и удаления запрещённого контента. Что интересно, очевидно, хватило одного штрафа, чтобы понять, что своевольничать с законом в России не позволят.
По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, TikTok заявил о готовности сотрудничать с властями и пошёл на конструктивный диалог.
Пискарев отметил, что в первые два месяца этого года на площадке TikTok было размещено множество незаконного контента: от призывов молодёжи к митингам до вовлечения детей в суицид. В руководстве соцсети заявили о готовности сотрудничать с властями в сфере выявления и избавления от такого контента.
"Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они готовы сотрудничать", - сказал Пискарев после заседания комиссии с участием глав компании.
В TikTok также добавили, что в соцсети много запрещённого контента и компания всеми силами пытается бороться с размещением подобных публикаций.
Ранее стало известно, что TikTok придётся заплатить штраф в размере 2,5 млн рублей за то, что сервис отказался удалять контент, призывающий подростков участвовать в несанкционированных акциях в Москве. Такое решение огласил мировой суд.
Сотрудники Роскомнадзора ранее составили протоколы за распространение в интернете информации с призывами к несовершеннолетним принимать участие в незаконных митингах.
Иск в суд подан и на другие сервисы: "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.

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