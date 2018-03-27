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Хватило едва-едва: В Словакии с минимальным перевесом признали новое правительство

27 марта 2018, 02:09  •  43 • Политика
Парламент Словакии выразил доверие новому кабинету министров республики.
Новое правительство Словакии с трудом добилось доверия парламента, который все-таки подтвердил полномочия нового кабинета министров. Голоса по этому вопросу разделились почти поровну, перевес в пользу нового правительства составил лишь 20 голосов.
Из 144 парламентариев за выражение доверия правительству проголосовал 81 депутат, против - 61, воздержались двое. Против одобрения нового кабинета министров выступили все оппозиционные партии, требующие перевыборов из-за коррупционного скандала и убийства журналиста.
Напомним, что убийство молодого журналиста Яна Куциака из интернет-издания Aktuality.sk послужило поводом для начала политического кризиса в стране. Дело в том, что убитый журналист вел дело о коррупции в правительстве Словакии, в котором упоминались сразу двое помощников премьер-министра Роберта Фицо. Из-за возникшего скандала глава правительства был вынужден уйти в отставку.

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