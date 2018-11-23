«Хватило бы отравить несколько тысяч»: В Лондоне оценили опасность оставшегося во флаконе «Новичка»

Офицер британской полиции Дин Хейдон в комментарии «Би-би-си» заявил, что несколько тысяч человек могли ы пострадать от отравления от оставшегося во флаконе нервно-паралитического вещества «Новичок».

Руководящий расследованием офицер заявил, что сложно сказать об этом наверняка, однако он уверен, что оставшегося количества вещества могла хватить на колоссальный масштаб.

«Количество в бутылочке и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были абсолютно безрассудными», — заявил Хейдон.

Он также объяснил, в чем содержалось токсичное вещество. По его словам, отравители Скрипалей использовали запаянный небольшой колпачок. Для использования «Новичка» нападавшие якобы его вскрыли, вставили специальный дозатор для распыления и применили.

Ранее Скотланд-Ярд приоткрыл ход расследования дела Скрипалей. В частности, на записи, размещенной на сайте полиции Лондона размещено три видеоролика, на котром запечатлены проходящие через турникет, а также гуляющие по Солсбери похожие на Александра Петрова и Руслана Боширова люди. Также на сайте показаны фотографии флакона, в котором могло быть отравляющее вещество.

Напомним, что британская пресса ранее сообщала, что пострадавшие в Эймсбери отравились после того, как нашли бутылочку с этикеткой духов Nina Ricci. Так, житель британского Эймсбери Чарльз Роули рассказал, что нашел в парке в Солсбери духи, а после подарил его своей подруге Дон Стерджес. Женщина использовала «духи», после чего попала в больницу и скончалась.

Относительно отравления Скрипалей, предполагается, что яд был нанесен на ручку двери дома экс-офицера ГРУ. Великобритания обвинила сотрудников российского ГРУ в причастности к этой атаке. Москва обвинения отрицает.