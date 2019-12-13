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Хватай, а то уплывет
13 декабря 2019, 18:09 • 29 • Карикатуры
По мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, если Киев для разрешения кризиса в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, то ряд территорий попадут под контроль России.
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