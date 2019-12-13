Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В рамках двухпартийного консенсуса»: почему в США хотят лишить Трампа возможнос...
"Были чьими-то шпионами": Украинцы сообщили о таинственном исчезновени...
Захарова оценила сообщения о «троллинге» Зеленским Лаврова в Париже
"Не дай Бог, позитивный образ Москвы!": Захарова рассказала, как Запад...
Главная / Карикатуры

Хватай, а то уплывет

13 декабря 2019, 18:09  •  29 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
По мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, если Киев для разрешения кризиса в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, то ряд территорий попадут под контроль России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
10 декабря 2019, 18:39
Трудности перевода
28 ноября 2019, 17:24
Кручу-верчу, запутать хочу
09 декабря 2019, 19:54
На второй Майдан
02 декабря 2019, 18:54
Собиратель земель украинских
11 декабря 2019, 14:09
Гиблое дело
12 декабря 2019, 22:39
Ежик в дыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
13 декабря 2019, 08:24
МИД России осталось только удивляться. Ведомство отреагировало на "изменение Мин...
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
13 декабря 2019, 01:54
"Ушёл молча через 20 минут": С послом ФРГ поговорили о высылке русских дипл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
07 декабря 2019, 22:24
"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
12 декабря 2019, 16:09
"Потому что вчера Зеленский сорвался": Американской журналистке объяснили, почему Трамп выбрал Лаврова
12 декабря 2019, 12:54
Кто вставляет палки в колёса "Северному потоку - 2": Дания назвала авторов жалобы на российский газопровод
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
10 декабря 2019, 21:54
Зеленский пропиарил Соловьёва на весь мир, предложив "ручками походить" по Киеву. Ведущий ёмко ответил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.