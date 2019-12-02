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«Хвастаться нечем»: почему на Украине заявили о «достойной» конкуренции с Россией на мировом рынке оружия
02 декабря 2019, 18:39 • 126 • Украина
Украина успешно конкурирует с Россией и даже выигрывает у неё позиции на мировом рынке вооружений, заявил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем. По словам бывшего журналиста и депутата Верховной рады, а ныне топ-менеджера, для этого у оборонщиков есть серьёзный интеллектуальный потенциал и мотивация. Как отмечают эксперты, это заявление сделано исключительно в целях пиара и расходится с реальностью: экспорт украинского оружия падает, к технике постоянно возникают претензии, Киев закупает за рубежом образцы вооружений, имеющих украинские аналоги.
Сборка танка на Киевском бронетанковом заводе © SERGEI SUPINSKY / AFP
«Укроборонпром» продолжает «достойно конкурировать» с российскими оружейными концернами даже в условиях серьёзного недофинансирования. С таким заявлением в эфире телеканала ATR выступил экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем, который с ноября занимает пост заместителя гендиректора «Укроборонпрома».
«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у Российской Федерации. Почему у Российской Федерации? Потому что это основной наш конкурент, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — сказал Найем.
По его словам, руководство «Укроборонпрома» считает, что у компании есть «огромный интеллектуальный потенциал» для того, чтобы составлять конкуренцию России. Кроме того, в концерне уверены, что сотрудники оборонных предприятий полны энтузиазма.
При этом в ответ на слова ведущего о том, что количественные показатели оборонного экспорта России и Украины серьёзно различаются, Найем признал, что Киев не может соперничать с Москвой по объёмам продаж вооружений. Однако, по его словам, Украина успешно продаёт за рубеж ракеты, бронетехнику, снаряды и даже авиацию.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в 2014—2018 гг. на долю России приходилось 21—22% мирового экспорта оружия. Россия занимала вторую строчку в рейтинге глобальных экспортёров, уступая лишь США (34%). Украина при этом не входит даже в десятку крупнейших экспортёров вооружений.
Согласно данным Всемирного банка, после резкого скачка в продажах украинского оружия в 2012 году, эта экспортная статья Киева пошла на спад. В итоге, по информации международного финансового органа, в 2018-м Украина продала оружия на $224 млн в ценах 1990 года, что ниже показателей 2005-го. Аналогичный показатель России, как сообщается, составил $6,4 млрд.
При этом в ноябре, выступая на оборонной выставке в Дубае, директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в 2019 году объёмы экспорта российских вооружений должны составить не менее $13,7 млрд. По его словам, именно таков был уровень продаж в прошлом году.
Как отмечает агентство «Укринформ», среди главных импортёров украинского оружия в 2009—2018 гг. были африканские страны, Таиланд, Китай и Россия. При этом сам «Укроборонпрпом» отмечает, что все поставки в Россию, которые учитываются в данных SIPRI, проходили до 2014 года. Кроме того, произведённые по украинской лицензии в России самолёты Ан-140 и Ан-148 также учитывались в рамках украинского импорта.
Соответственно, отмечают эксперты, реальные показатели экспорта Украины, если вычесть из них «экспорт» в Россию, который был лишь на бумаге, должны быть ещё ниже. Кроме того, экспорт в страны «Чёрной Африки» в 2014—2018 годах упал на 79% по сравнению с 2009—2013 годами.
В свете таких статистических данных заявление Найема о конкуренции с Россией выглядит нелепо, отметил в беседе с RT директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Россия с прошлого года является вторым в мире государством по продаже вооружений на мировых рынках. Один лишь этот факт, демонстрирует нелепость заявлений наших украинских соседей, — заявил в беседе с RT Михайлов. — Скорее эти заявления напоминают крики утопающего, чтобы просто выбить хоть каких-то денег, чтобы напомнить, что они что-то значат. Мировые выставки вооружений, которые проходили в этом году, показывают абсолютное отсутствие интереса покупателей к украинскому оружию. Тем более, всё украинское вооружение — это немножко доделанные либо модернизированные советские образцы. Ничего нового Украина поставить на рынки не может».
По словам источника RT в Генштабе ВСУ, своими некомпетентными заявлениями Мустафа Найем «выставил Украину на посмешище».
В свою очередь, по мнению политолога Владимира Корнилова, за заявлением Найема могут стоять и цели личного пиара.
«Мустафа Найем — известный в прошлом журналист и политик, который, мягко говоря, вышел в тираж. Он долго нигде не мог пристроиться, и сейчас его назначение «по блату» на хлебную должность в «Укроборонпроме» вызвало массу насмешек и издевательств, ему приходится оправдываться. То, что он сейчас делает, — это попытка доказать свою значимость, нужность и отвлечь внимание от насмешек», — заявил RT Корнилов.
«Хвататься нечем»
Ещё в 2015 году экс-президент Пётр Порошенко поставил перед Украиной задачу войти в пятёрку ведущих мировых экспортёров оружия. Однако эта цель так и не была достигнута. Несмотря на заявления украинских чиновников и топ-менеджеров «Укроборонпрома» об успехах украинской оборонки, в СМИ часто появляется информация о низком качестве украинской военной техники. Так поставка танков «Оплот» в Таиланд в 2011—2018 годах чуть не оказалась под угрозой срыва по вине Киева.
В 2018 году украинские танкисты, выступавшие на натовских соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, заняли последнее место. Подвели дефекты вооружения — у новеньких «Оплотов» «тряслась» пушка, искрила проводка, отказывала топливная система.
Во время подготовки к параду в честь Дня независимости Украины в 2018-м, модифицированный по стандартам НАТО танк «Ятаган» заглох прямо на улице. Ранее Киев безуспешно пытался продать машину Турции.
Один из крупнейших производителей танков в бывшем СССР — Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) — в августе перешло на двухдневную рабочую неделю из-за проблем с заказами.
В 2018 году Хорватия выразила недовольство тем, как Украина отремонтировала самолёты МиГ-29 хорватских ВВС. Выяснилось, что для «модернизации» авиатехники украинская сторона использовала старые запчасти.
Не лучше ситуация обстоит и в сфере кораблестроения. Киев с 2011 года так и не может достроить единственный корвет «Владимир Великий». По фактам растраты бюджетных средств при реализации программы «Корвет» в октябре украинская прокуратура возбудила уголовное дело. Доставшийся Киеву в наследство от СССР в почти готовом состоянии крейсер «Украина» ржавеет, и его недавно решили продать, но покупателей пока не нашлось.
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Сам Киев закупает за границей технику и оружие, которое мог бы производить местный оборонпром. Так, в 2018 году МВД Украины приобрело 55 вертолётов французского производства стоимостью €551 млн. При этом, по словам президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, такие вертолёты могли бы построить и украинские компании.
В сентябре СМИ сообщали о том, что Украина приобрела у Чехии 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». В СССР эти САУ разрабатывались именно на территории Украины — Харьковским тракторным заводом имени Орджоникидзе.
Украина может производить и производит бронекатера. Однако это не помешало МВД страны в ноябре заключить контракт на покупку патрульных катеров для Госпогранслужбы во Франции стоимостью €136,5 млн.
Как отмечают украинские СМИ, даже относительно успешное авиапредприятие «Антонов» испытывает трудности в замещении комплектующих российского производства.
Возвращаясь к последним заявлениям Найема, источник RT в партии «Голос» отметил, что Украина объективно не может конкурировать с Россией на внешних рынках вооружения.
Концерн скандалов
Накануне выборов президента Украины в марте 2019 года в стране разгорелся коррупционный скандал. Ближайшее окружение Петра Порошенко журналисты обвинили в участии в махинациях в оборонном секторе. Позже на Украине даже предлагали ликвидировать «Укроборонпром», но отказались от этой идеи.
Новый президент страны Владимир Зеленский в августе назначил директором государственного оборонного концерна бывшего министра времён Порошенко, гражданина Литвы Айвараса Абромавичюса. Против бывшего директора — Павла Букина в сентябре возбудили уголовное дело.
Абромавичюс назначил себе десяток заместителей, анонсировал рост зарплат для руководителей высшего звена и объявил о стремлении провести структурные реформы. По словам руководителя, 46 из 111 предприятий украинской оборонки убыточны.
При этом новый директор уже попал под град критики со стороны представителей как украинской оппозиции, так и партии власти. Так, в середине ноября партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинила Абромавичюса в том, что тот организовал поездку представителей США по оборонным объектам страны. По мнению партии, это «успешная разведывательная операция, предшествующая получению полного контроля над военно-промышленным комплексом Украины». На днях депутат Рады от фракции «Слуга Народа» Александр Дубинский потребовал лишить Абромавичюса украинского гражданства, так как он не отказался в своё время от гражданства литовского.
В свою очередь глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев сообщил 29 ноября, что из-за риска продажи акций вертолётного завода «Мотор-Сич» китайским компаниям «Укроборонпром» может попасть под санкции США.
По мнению Александра Михайлова, сейчас под разговоры о реформах на Украине происходит де-факто «ликвидация оборонной отрасли».
В ликвидации конкурентов и получении остатков советских технологий, заинтересованы и западные партнёры Украины, отмечают эксперты. В этом вопросе компетентность руководства не важна, отмечает источник RT в партии «Батькивщина».
«Американским партнёрам важно, чтобы чиновники хотя бы не воровали. На уровень компетентности пока никто не обращает внимание. Мы уже видим, к чему это приводит — некомпетентным пиар-заявлениям», — заявил RT депутат.
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