«Хвастаться нечем»: почему на Украине заявили о «достойной» конкуренции с Россией на мировом рынке оружия

Украина успешно конкурирует с Россией и даже выигрывает у неё позиции на мировом рынке вооружений, заявил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем. По словам бывшего журналиста и депутата Верховной рады, а ныне топ-менеджера, для этого у оборонщиков есть серьёзный интеллектуальный потенциал и мотивация. Как отмечают эксперты, это заявление сделано исключительно в целях пиара и расходится с реальностью: экспорт украинского оружия падает, к технике постоянно возникают претензии, Киев закупает за рубежом образцы вооружений, имеющих украинские аналоги.

«Укроборонпром» продолжает «достойно конкурировать» с российскими оружейными концернами даже в условиях серьёзного недофинансирования. С таким заявлением в эфире телеканала ATR выступил экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем, который с ноября занимает пост заместителя гендиректора «Укроборонпрома».

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у Российской Федерации. Почему у Российской Федерации? Потому что это основной наш конкурент, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — сказал Найем.

По его словам, руководство «Укроборонпрома» считает, что у компании есть «огромный интеллектуальный потенциал» для того, чтобы составлять конкуренцию России. Кроме того, в концерне уверены, что сотрудники оборонных предприятий полны энтузиазма.

При этом в ответ на слова ведущего о том, что количественные показатели оборонного экспорта России и Украины серьёзно различаются, Найем признал, что Киев не может соперничать с Москвой по объёмам продаж вооружений. Однако, по его словам, Украина успешно продаёт за рубеж ракеты, бронетехнику, снаряды и даже авиацию.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в 2014—2018 гг. на долю России приходилось 21—22% мирового экспорта оружия. Россия занимала вторую строчку в рейтинге глобальных экспортёров, уступая лишь США (34%). Украина при этом не входит даже в десятку крупнейших экспортёров вооружений.

Согласно данным Всемирного банка, после резкого скачка в продажах украинского оружия в 2012 году, эта экспортная статья Киева пошла на спад. В итоге, по информации международного финансового органа, в 2018-м Украина продала оружия на $224 млн в ценах 1990 года, что ниже показателей 2005-го. Аналогичный показатель России, как сообщается, составил $6,4 млрд.

При этом в ноябре, выступая на оборонной выставке в Дубае, директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в 2019 году объёмы экспорта российских вооружений должны составить не менее $13,7 млрд. По его словам, именно таков был уровень продаж в прошлом году.

Как отмечает агентство «Укринформ», среди главных импортёров украинского оружия в 2009—2018 гг. были африканские страны, Таиланд, Китай и Россия. При этом сам «Укроборонпрпом» отмечает, что все поставки в Россию, которые учитываются в данных SIPRI, проходили до 2014 года. Кроме того, произведённые по украинской лицензии в России самолёты Ан-140 и Ан-148 также учитывались в рамках украинского импорта.

Соответственно, отмечают эксперты, реальные показатели экспорта Украины, если вычесть из них «экспорт» в Россию, который был лишь на бумаге, должны быть ещё ниже. Кроме того, экспорт в страны «Чёрной Африки» в 2014—2018 годах упал на 79% по сравнению с 2009—2013 годами.

В свете таких статистических данных заявление Найема о конкуренции с Россией выглядит нелепо, отметил в беседе с RT директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Россия с прошлого года является вторым в мире государством по продаже вооружений на мировых рынках. Один лишь этот факт, демонстрирует нелепость заявлений наших украинских соседей, — заявил в беседе с RT Михайлов. — Скорее эти заявления напоминают крики утопающего, чтобы просто выбить хоть каких-то денег, чтобы напомнить, что они что-то значат. Мировые выставки вооружений, которые проходили в этом году, показывают абсолютное отсутствие интереса покупателей к украинскому оружию. Тем более, всё украинское вооружение — это немножко доделанные либо модернизированные советские образцы. Ничего нового Украина поставить на рынки не может».

Мустафа Найем

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© Mustafa Nayyem

По словам источника RT в Генштабе ВСУ, своими некомпетентными заявлениями Мустафа Найем «выставил Украину на посмешище».

«Найем — в прошлом журналист, но, очевидно, уже забыл, что всю информацию нужно тщательно проверять, — подчеркнул собеседник RT. — Своим заявлением Найем, скорее всего, пытался показать мощь военно-промышленного комплекса Украины, но добился обратного эффекта — над Украиной в очередной раз все смеются».

В свою очередь, по мнению политолога Владимира Корнилова, за заявлением Найема могут стоять и цели личного пиара.

«Мустафа Найем — известный в прошлом журналист и политик, который, мягко говоря, вышел в тираж. Он долго нигде не мог пристроиться, и сейчас его назначение «по блату» на хлебную должность в «Укроборонпроме» вызвало массу насмешек и издевательств, ему приходится оправдываться. То, что он сейчас делает, — это попытка доказать свою значимость, нужность и отвлечь внимание от насмешек», — заявил RT Корнилов.

«Хвататься нечем»

Ещё в 2015 году экс-президент Пётр Порошенко поставил перед Украиной задачу войти в пятёрку ведущих мировых экспортёров оружия. Однако эта цель так и не была достигнута. Несмотря на заявления украинских чиновников и топ-менеджеров «Укроборонпрома» об успехах украинской оборонки, в СМИ часто появляется информация о низком качестве украинской военной техники. Так поставка танков «Оплот» в Таиланд в 2011—2018 годах чуть не оказалась под угрозой срыва по вине Киева.

Танк "Оплот"

globallookpress.com

© Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com

В 2018 году украинские танкисты, выступавшие на натовских соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, заняли последнее место. Подвели дефекты вооружения — у новеньких «Оплотов» «тряслась» пушка, искрила проводка, отказывала топливная система.

Во время подготовки к параду в честь Дня независимости Украины в 2018-м, модифицированный по стандартам НАТО танк «Ятаган» заглох прямо на улице. Ранее Киев безуспешно пытался продать машину Турции.

Один из крупнейших производителей танков в бывшем СССР — Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) — в августе перешло на двухдневную рабочую неделю из-за проблем с заказами.

В 2018 году Хорватия выразила недовольство тем, как Украина отремонтировала самолёты МиГ-29 хорватских ВВС. Выяснилось, что для «модернизации» авиатехники украинская сторона использовала старые запчасти.

Не лучше ситуация обстоит и в сфере кораблестроения. Киев с 2011 года так и не может достроить единственный корвет «Владимир Великий». По фактам растраты бюджетных средств при реализации программы «Корвет» в октябре украинская прокуратура возбудила уголовное дело. Доставшийся Киеву в наследство от СССР в почти готовом состоянии крейсер «Украина» ржавеет, и его недавно решили продать, но покупателей пока не нашлось.

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Сам Киев закупает за границей технику и оружие, которое мог бы производить местный оборонпром. Так, в 2018 году МВД Украины приобрело 55 вертолётов французского производства стоимостью €551 млн. При этом, по словам президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, такие вертолёты могли бы построить и украинские компании.

В сентябре СМИ сообщали о том, что Украина приобрела у Чехии 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». В СССР эти САУ разрабатывались именно на территории Украины — Харьковским тракторным заводом имени Орджоникидзе.

Украина может производить и производит бронекатера. Однако это не помешало МВД страны в ноябре заключить контракт на покупку патрульных катеров для Госпогранслужбы во Франции стоимостью €136,5 млн.

Как отмечают украинские СМИ, даже относительно успешное авиапредприятие «Антонов» испытывает трудности в замещении комплектующих российского производства.

Возвращаясь к последним заявлениям Найема, источник RT в партии «Голос» отметил, что Украина объективно не может конкурировать с Россией на внешних рынках вооружения.

«Для понимания этого даже не нужно быть специалистом. Достаточно посмотреть на продукцию, которую Россия предлагает на международных выставках. Поэтому такие заявления сделаны для внутреннего рынка. Когда хвататься нечем, повод придумывают», — утверждает депутат.

Рабочая поездка Владимира Зеленского и Айвараса Абромавичуса в Харьковскую область

© president.gov.ua

Концерн скандалов

Накануне выборов президента Украины в марте 2019 года в стране разгорелся коррупционный скандал. Ближайшее окружение Петра Порошенко журналисты обвинили в участии в махинациях в оборонном секторе. Позже на Украине даже предлагали ликвидировать «Укроборонпром», но отказались от этой идеи.

Новый президент страны Владимир Зеленский в августе назначил директором государственного оборонного концерна бывшего министра времён Порошенко, гражданина Литвы Айвараса Абромавичюса. Против бывшего директора — Павла Букина в сентябре возбудили уголовное дело.

Абромавичюс назначил себе десяток заместителей, анонсировал рост зарплат для руководителей высшего звена и объявил о стремлении провести структурные реформы. По словам руководителя, 46 из 111 предприятий украинской оборонки убыточны.

При этом новый директор уже попал под град критики со стороны представителей как украинской оппозиции, так и партии власти. Так, в середине ноября партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинила Абромавичюса в том, что тот организовал поездку представителей США по оборонным объектам страны. По мнению партии, это «успешная разведывательная операция, предшествующая получению полного контроля над военно-промышленным комплексом Украины». На днях депутат Рады от фракции «Слуга Народа» Александр Дубинский потребовал лишить Абромавичюса украинского гражданства, так как он не отказался в своё время от гражданства литовского.

В свою очередь глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев сообщил 29 ноября, что из-за риска продажи акций вертолётного завода «Мотор-Сич» китайским компаниям «Укроборонпром» может попасть под санкции США.

По мнению Александра Михайлова, сейчас под разговоры о реформах на Украине происходит де-факто «ликвидация оборонной отрасли».

«Цель новой власти на Украине — по сути избавиться от всего советского наследия по линии ВПК, передать его в неважно какие руки, лишь бы перепродать, разово получить максимальное количество прибыли и забыть о том, что когда-то Украина была страной, которая обладала собственным оборонно-промышленным комплексом», — считает политолог.

В ликвидации конкурентов и получении остатков советских технологий, заинтересованы и западные партнёры Украины, отмечают эксперты. В этом вопросе компетентность руководства не важна, отмечает источник RT в партии «Батькивщина».

«Американским партнёрам важно, чтобы чиновники хотя бы не воровали. На уровень компетентности пока никто не обращает внимание. Мы уже видим, к чему это приводит — некомпетентным пиар-заявлениям», — заявил RT депутат.