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«Хуже уже некуда. Это уже край»: Тимошенко не считает Украину суверенным государством
09 июля 2021, 02:35 • 120 • Украина
Экс-премьер, лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на сегодняшний день Украина уже не является суверенным государством. Об этом она рассказала в прямом эфире на телеканале «НАШ».
«Я считаю, что единственным единомышленником, командой, партнером в истории изменения стратегии управления страной может быть только народ Украины. Я езжу сейчас по регионам, массово встречаюсь с людьми, рассказываю в чем заключается угроза, как манипулируют сознанием украинцев для того, чтобы ставить марионеток президентов. Политики в Украине, которые понимают все угрозы, которые перед нами стоят, что мы уже по существу не суверенное государство. Я честно говорю, без преувеличения. Любая технология вроде сериала "Слуга народа" может в любой момент быть применена ко второй истории выборов президента», — сказала нардеп.
По ее словам, некоторые люди ещё продолжают «держаться» за эту власть, потому что считают, что может быть еще хуже.
«Нет, хуже уже некуда. Это уже край», — подчеркнула Тимошенко.
Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 30 июня - 3 июля 2021 года, рейтинг доверия к политикам всё ещё возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский ( доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 52%). На втором месте Юлия Тимошенко, которой доверяют 30%, а не доверяют — 68% респондентов.
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