Хуже русских только ядерный удар: Американский политик предупредил о риске уничтожения США

В своей колонке в The National Interest экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл предупредил о большом риске войны Соединённых Штатов на два фронта - с Россией и Китаем одновременно. Политик уверен: США в этом случае не выстоят и есть большая вероятность того, что и будут уничтожены.

Свою стратегию предотвращения войны Соединённых Штатов на два фронта - против России и Китая предложил в своей колонке в The National Interest экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл. По его мнению, необходимы общенациональные усилия, которые в Америке в течение нескольких последних поколений не прилагали.

По словам американского политика, если не брать в расчёт прямой ядерный удар, то "самый большой риск, с которым сталкиваются Соединённые Штаты в двадцать первом веке, - это война на два фронта с участием их сильнейших военных соперников - Китая и России".

Эксперт уверен, что подобный конфликт будет настолько масштабным, что это отразится на нескольких поколениях, поскольку Америка фактически столкнётся с ресурсами почти половины евразийской суши.

В результате это возможно и увеличило бы возможности вооружённых сил США, однако и больших жертв среди американского народа избежать бы не удалось. Больше того, не исключает политик и уничтожения США.