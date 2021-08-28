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Хуже русских только ядерный удар: Американский политик предупредил о риске уничтожения США
28 августа 2021, 12:50 • 81 • Политика
В своей колонке в The National Interest экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл предупредил о большом риске войны Соединённых Штатов на два фронта - с Россией и Китаем одновременно. Политик уверен: США в этом случае не выстоят и есть большая вероятность того, что и будут уничтожены.
Свою стратегию предотвращения войны Соединённых Штатов на два фронта - против России и Китая предложил в своей колонке в The National Interest экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл. По его мнению, необходимы общенациональные усилия, которые в Америке в течение нескольких последних поколений не прилагали.
По словам американского политика, если не брать в расчёт прямой ядерный удар, то "самый большой риск, с которым сталкиваются Соединённые Штаты в двадцать первом веке, - это война на два фронта с участием их сильнейших военных соперников - Китая и России".
Эксперт уверен, что подобный конфликт будет настолько масштабным, что это отразится на нескольких поколениях, поскольку Америка фактически столкнётся с ресурсами почти половины евразийской суши.
В результате это возможно и увеличило бы возможности вооружённых сил США, однако и больших жертв среди американского народа избежать бы не удалось. Больше того, не исключает политик и уничтожения США.
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